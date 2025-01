Interior aixeca la suspensió de sou i feina a un mosso detingut per ajudar Puigdemont a fugir i el canvia de destinació

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Director General de la Policia, el major Josep Lluís Trapero, ha decidit aixecar la mesura cautelar inicial de suspensió de sou i feina aplicada a un dels mossos detinguts per ajudar Carles Puigdemont a fugir de Catalunya el passat mes d'agost i l'ha substituït per un canvi provisional de destinació de lloc de treball, segons ha avançat 'Vilaweb' i ha pogut confirmar l'ACN. Trapero atén així un escrit de petició de l'agent adreçat a ell mateix on demanava un canvi de mesura cautelar. El Director General de la Policia ha valorat la petició i ha decidit substituir la mesura cautelar imposada inicialment. El mosso treballarà a partir d'ara a l'Aeroport del Prat.

El mosso va ser detingut per ajudar Carles Puigdemont a fugir de Catalunya el passat 8 d'agost. Interior va obrir-li expedient amb la mesura cautelar de suspensió de sou i feina. L'agent va presentar un recurs, que va ser desestimat, però posteriorment va presentar un escrit demanant un canvi de mesura cautelar que ara ha estat atès per Trapero.