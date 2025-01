Els Mossos d’Esquadra detenen 75 persones durant el dispositiu especial de Cap d'Any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d’Interior i Seguretat Públicaha fet balanç de les incidències ocorregudes durant el transcurs de la nit de Cap d’Any i dels serveis i actuacions dutes a terme pels Mossos d’Esquadra, el Servei Català de Trànsit, els Bombers de la Generalitat, Protecció Civil i el telèfon d’emergències 112.

Els Mossos d’Esquadra han dissenyat un dispositiu durant la nit de Cap d’Any per vetllar i garantir la seguretat ciutadana, l’ordre públic i la mobilitat per la xarxa viària catalana, amb un total de 3.157 agents repartits arreu del país.

El dispositiu que, té per objecte garantir el bon funcionament de les celebracions que comporten un increment notable de desplaçaments de persones i vehicles, s’ha iniciat a les 22 hores i ha finalitzat a les 10 hores d’aquest matí.

El dispositiu ha comptat amb la col·laboració i la coordinació de les policies locals i vigilants municipals d’arreu del territori. Durant la nit s’han detingut un total de 75 persones, de les quals 35 estarien relacionades amb delictes contra el patrimoni, 7 per delictes amb lesions, 10 per delictes de violència de gènere o violència en l’àmbit de la llar, 1 per delicte contra la llibertat sexual i 22 per altres fets.

Pel que fa al trànsit, s’han realitzat un total de 44 controls d’alcoholèmia a tota Catalunya. En aquests s’han efectuat un total de 1.023 lectures d’alcoholèmia, de les quals 44 han resultat positives. Durant els controls també s’han fet 15 lectures per drogues, 11 de les quals han resultat positives.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que aquesta nit de Cap d’Any han mort dues persones i una altra ha resultat ferida menys greu en dos accidents mortals a la xarxa viària interurbana catalana. El primer ha passat a les 00.00 h al punt quilomètric 9,6 de la C-58 a Badia del Vallès (Vallès Occidental) en sentit Barcelona, quan hi ha hagut un atropellament d’un vianant amb dos turismes implicats i l’home ha mort. El segon accident ha ocorregut a les 05.09 h al punt quilomètric 20,5 de la BP-1503 a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental) en sentit Terrassa, quan un turisme ha bolcat. El conductor del vehicle, un home, ha mort i l’altra ocupant, una dona, ha resultat ferida menys greu i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques l’han traslladada a l’hospital Mútua de Terrassa. Aquestes són les dues primeres víctimes mortals de l’any 2025.

Els Bombers de la Generalitat han treballat també en l’extinció d’un incendi en una casa al barri Sant Cristòfol de Campdevànol on han resultat afectades per fum 7 persones.

A més, també han treballat en l’extinció d’un altre incendi d’habitatge a Olost on no s’han hagut de lamentar ferits. D’altra banda, està obert un dispositiu de recerca per localitzar un home de 76 anys desaparegut des d’ahir al matí a Cardedeu.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 5.698 trucades durant la nit de Cap d'Any, i fins aquest dimecres a les 9 hores, el que representa un 9,6% de trucades menys respecte fa un any. Les 5.698 trucades d’aquesta nit han estat per alertar de 4.098 incidents (un 8,1% menys que l’any passat) relacionats amb la celebració de la festa (un incident pot provocar diverses trucades d’avís).