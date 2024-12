Els locals d'oci nocturn esperen rebre més d'un milió de persones per Cap d'Any i facturar 37 milions

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els locals d'oci nocturn de Catalunya preveuen rebre 1.050.000 persones aquest Cap d'Any, segons dades de l'Estudi de perspectives per al Cap d'Any 2024 del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, Fecalon i la Federació Nacional d'Empresaris d'Oci i Espectacles. La previsió és que el 31,2% d'aquestes persones siguin turistes.

En l'àmbit econòmic, el 76,4% des establiments mantindran o milloraran els resultats del 2023, amb una facturació total del sector de 37 milions d'euros. De fet, els locals esperen que aquest sigui un dels millors anys, només per darrera de 2022 i 2023. D'altra banda, contemplen generar un impacte de 8.750 llocs de treball extra, amb una contractació de 2,5 persones de mitjana per local. L'informe explica també que el 17,6% dels locals preveu vendre totes les entrades abans d'obrir les seves portes, amb un preu mitjà de l'entrada a taquilla de 24,4 euros.

Pel que fa al perfil dels assistents, l'edat mitjana es manté estable respecte a anys anteriors, amb 31,2 anys, i creix la dimensió turística d'aquesta celebració, amb un 31% del total del públic. En concret, els locals estimen que un 39,9% serà públic local, el 26,6% de la província, el 6,6% de la mateixa comunitat autònoma, el 3,3% d'altres comunitats, el 19,9% estrangers de la UE i el 33,3% turistes extracomunitaris.

La festa de Cap d'Any és la més important del calendari de festius anuals per als locals d'oci nocturn i desembre suposa el 16,7% de la facturació anual per als establiments del sector. Davant d'aquesta realitat, el 17,6% dels locals programaran algun tipus d'espectacle especial per aquesta nit, mentre que el 52,9% optaran pel seu DJ resident i el 35,3% faran una sessió basada en els grans èxits de l'any.

A més, prop de 200 locals obriran les portes abans de la mitjanit per seguir la nova tendència de començar la festa prenent els 12 raïms.

El secretari general del Gremi, Ramón Mas, ha afirmat que Catalunya s'està posicionant com un destí de referència per celebrar el Cap d'Any i ha destacat que les pimes del sector de l'oci nocturn han sabut adaptar-se a les noves demandes de consum. Per a Mas, el Cap d'Any als locals d'oci nocturn és «un motor econòmic crucial», que genera un important nombre de llocs de treball i ingressos addicionals que contribueixen a l'economia catalana.

Per últim, ha reiterat el compromís de tots els establiments per garantir la màxima seguretat i proporcionar un ambient inclusiu i de qualitat durant la celebració d'aquesta festa.