Detenen quatre lladres a Barcelona que robaven usant cinta aïllant als dits per no deixar pistes

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest divendres 27 de desembre quatre lladres al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona que robaven en domicilis usant cinta aïllant als dits per no deixar pistes.

Una patrulla va enxampar els pispes 'in fraganti' després d'assaltar una finca al barri de Sants: dos dels integrants del grup es van quedar a fora per vigilar els entorns i els altres dos van entrar a l'interior de l'habitatge per cometre el robatori amb força.

En sortir, els Mossos van aturar i arrestar els quatre lladres amb el seu botí, diverses joies i un total de 5.250 euros en efectiu, que van ser retornats als seus legítims propietaris.