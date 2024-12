Mor la Yoyo, l'elefanta més longeva del món, al Zoo de Barcelona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Yoyo, l'elefanta més longeva del món, ha mort al Zoo de Barcelona. El paquiderm va arribar el 2009 a la capital catalana provinent del desaparegut Rioleón Safari i es calcula que ha viscut més de 54 anys, molt per sobre de l'esperança de vida dels elefants africans sota cura humana (39 anys).

El Zoo de Barcelona lamenta la pèrdua d'una de les seves integrants «més estimades» i recorda que la Yoyo era «un animal afable i alhora amb cert caràcter, i també una cuidadora referent per a les altres elefantes del grup, la Susi i la Bully». L'estat de salut de la Yoyo havia empitjorat en les darreres setmanes precisament per problemes vinculats a la seva avançada edat i l'animal ha acabat morint.

L'equip tècnic del Zoo, juntament amb personal del Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària de la UAB, aplicarà el protocol previst i compartirà tota la informació amb el programa de conservació de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA), del qual el Zoo de Barcelona en forma part.

La primera tinenta d'alcaldia i presidenta de BSM, Laia Bonet, ha lamentat la mort de la Yoyo i ha destacat «el paper del Zoo de Barcelona com a referent internacional en la cura i el benestar d'elefantes d'edat avançada, així com la seva tasca en la conservació d'aquesta espècie tan amenaçada».

«La Yoyo ha rebut, en tot moment, la màxima atenció per part del personal del Zoo, procurant-li les atencions necessàries per tal de millorar el seu benestar», ha apuntat Bonet.

«La família del Zoo de Barcelona i tot l'equip de professionals la recordarem sempre com una elefanta entranyable, amb el seu caràcter propi, però alhora cuidadora i referent per a les seves companyes, la Susi i la Bully. Sempre ha estat molt estimada pels visitants i per tots nosaltres», ha afegit el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcon.

La Yoyo formava part del conjunt d'animals que el Zoo de Barcelona té en acollida fruit d'una intervenció per part de l'administració. En concret, l'elefanta va arribar al Zoo l'any 2009, arran de la intervenció de la Generalitat a l'antic RioLeón Safari.

Abans, la Yoyo havia estat en un circ que li va deixar lesions físiques i psíquiques que van requerir de molta dedicació i cures especialitzades per part del personal del Zoo.

Amb els anys, aquestes lesions van anar millorant i l'actitud de l’elefanta, també. Actualment, la Yoyo convivia amb dues elefantes més, també d'edat avançada, la Susi i la Bully, que van arribar al Zoo en circumstàncies similars.

Totes tres formaven un grup inseparable d'elefantes. L'equip del Zoo les va ajudar reforçant els comportaments socials i esperant el moment adequat per agrupar-les.