El PSOE reitera que complirà i emmarca en la «normalitat democràtica» les possibles reunions amb Junqueras i Puigdemont

La secretària de Política Econòmica del PSOE, Enma López, ha afirmat aquest dijous que el govern espanyol «compleix i complirà» els acords amb ERC i Junts, i ha emmarcat en la «normalitat democràtica» les possibles reunions del president espanyol, Pedro Sánchez, amb els líders de les dues formacions, Oriol Junqueras i Carles Puigdemont. «Aquest partit i aquest govern s'ha caracteritzat pel diàleg, i això ha permès que s'arribi a tants acords al llarg d'aquesta legislatura en un parlament tan fragmentat», ha destacat.

En aquest marc, ha retret al PP que critiqui de manera «hipòcrita» les relacions del govern espanyol amb Junts, i «després, quan el PP parla amb Junts de sobte són un partit d'Estat amb qui cal tractar amb normalitat».

López ha respost d'aquesta manera una pregunta sobre els missatges que les dues formacions independentistes han llançat en les últimes hores respecte a la finalització del procés independentista i els suposats incompliments del govern de Pedro Sánchez.El secretari general de Junts, Jordi Turull, va advertir que els «il·lusos enterradors» que «donen per acabat» el procés es quedaran «amb un pam de nas».

El president d'ERC, Oriol Junqueras, va recordar que cal «honorar els pactes», en referència als acords amb el PSC per als pressupostos del 2025.En una entrevista a Antena 3 també ha retret al PP que dibuixi Puigdemont com un «anticrist» quan arriba a acords amb el govern espanyol, però després normalitzi els contactes amb la seva formació al Congrés dels Diputats.

«Crec que hem de retirar aquesta hipocresia del debat públic i tractar-ho des de l'absoluta normalitat», ha dit, perquè cal «diàleg, diàleg i diàleg» per arribar a acords «per al bé de la ciutadania».

Segons López, «la grandesa del diàleg és arribar a pactes amb els diferents», i per això cal «normalitzar el debat i el diàleg amb Puigdemont i Junqueras».

En tot cas, López ha recordat que les «grans cessions» a l'independentisme de les que parla el PP no existeixen. «Es va dir que faríem a Puigdemont president de la Generalitat, però ho és Illa», ha recordat.I és que, segons ha afirmat, aquestes relacions amb les forces independentistes «han permès una època de diàleg, tranquil·litat i consens que és fonamental per al nostre país». «Ara estem parlant de finançament, sanitat, educació i política de l'aigua», que són «temes normals», i no hi ha cap «declaració d'independència».