L’origen de la tradició de Sant Esteve a Catalunya

Cada 26 de desembre, Catalunya celebra Sant Esteve, una festivitat única dins el panorama de les tradicions catalanes. Però, d'on prové aquesta jornada festiva tan arrelada al calendari català?

Una tradició amb arrels medievals

La festivitat de Sant Esteve es remunta a l’edat mitjana, un període en què l’Església tenia una gran influència en la vida quotidiana. Sant Esteve, considerat el primer màrtir del cristianisme, era una figura venerada a tota Europa. El dia 26 de desembre, que li està dedicat, s’establia com a jornada per retre homenatge al seu sacrifici.

A Catalunya, la celebració de Sant Esteve va adquirir un significat pràctic i cultural propi. Durant l’època medieval, les famílies sovint es desplaçaven llargues distàncies per reunir-se per Nadal. En una societat on els mitjans de transport eren lents i les vies de comunicació complexes, molts necessitaven un dia addicional per poder tornar a casa. Així, el dia de Sant Esteve es va institucionalitzar com una segona jornada de celebració, més íntima, dedicada a descansar i compartir temps amb els familiars més propers.

Diferència amb altres regions

A diferència d’altres zones d’Espanya on el 26 de desembre és un dia laboral, a Catalunya la tradició ha perdurat gràcies a la seva forta identitat cultural. La festivitat de Sant Esteve no només manté viva la memòria del sant, sinó que també reflecteix el caràcter familiar i comunitari que defineix moltes tradicions catalanes.

Gastronomia i retrobaments

Sant Esteve també és sinònim de tradicions culinàries. En aquesta diada, moltes famílies catalanes aprofiten per fer canelons, un plat emblemàtic preparat amb les restes del sopar de Nadal. Aquesta tradició, que probablement va començar al segle XIX, reforça el sentit de continuïtat i aprofitament que caracteritza la festa.

Amb els anys, Sant Esteve s’ha consolidat com un dia per reforçar vincles familiars, gaudir de la gastronomia local i mantenir viva una herència cultural que connecta Catalunya amb el seu passat.

Celebrar Sant Esteve és, al cap i a la fi, una mostra de la capacitat dels catalans per adaptar la tradició al context i fer-la seva.