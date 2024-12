El Govern destina 4,7 milions en ajuts en gestió forestal i prevenció d'incendis en boscos públics

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern convoca ajuts per un valor de 4,7 milions d'euros destinats a la gestió forestal sostenible i a la prevenció d'incendis en boscos de titularitat pública. Aquesta convocatòria permet a les entitats locals propietàries de boscos dur a terme treballs forestals en les més de 300.000 hectàrees de bosc de propietat pública de Catalunya. Els ajuts són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en un percentatge del 43% i pel Departament en el 57% restant. Aquesta convocatòria permet a les entitats locals propietàries de boscos i a les agrupacions de defensa forestal (ADF) dur a terme treballs en les més de 300.000 hectàrees de bosc de propietat pública de Catalunya.

Les actuacions subvencionables previstes són tant les silvícoles ambientals –aclarides, tallades selectives, estassades de sotabosc, construcció de vials per treballar– com les de prevenció i restauració de danys forestals –mantenir els camins per la prevenció d'incendis i construir-ne de nous, mantenir punts d'aigua, construcció de petites obres civils–.

A més, també es subvencionarà la restauració de danys forestals com ara la tallada de vegetació afectada i el tractament de les restes generades per incendi forestal, per sequera, nevades, ventades i pedregades, la construcció i l’arranjament de vials necessaris, i també les actuacions puntuals i les construccions d’obra civil que calguin.