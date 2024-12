Illa recepta «convicció, ambició i pacte» perquè el 2025 sigui «un any d'oportunitats» per a Catalunya

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Salvador Illa ha receptat «convicció, ambició i pacte» perquè el 2025 sigui «un any d'oportunitats per a Catalunya». Després de l'ofrena tradicional a la tomba del president Francesc Macià en el 91 aniversari de la seva mort, el president de la Generalitat actual, acompanyat per bona part del seu gabinet, ha reivindicat la figura de «la persona que va iniciar el camí de l'autogovern». «No hi pot haver un país gran que no mantingui ben teixit el fil històric de les institucions», ha afirmat Illa. També ha opinat que quan els catalans han «compartit esperances, esforços i optimisme» el país ha «progressat», tal com ho ha fet quan ha «enfortit la fraternitat».

En un missatge plenament institucional que no ha admès preguntes dels periodistes i sense referència a l'actualitat, com ara al discurs de Nadal del rei Felip VI, el president de la Generalitat ha afirmat que seria «un error» traslladar al dia d'avui el que va fer Macià, però sí ha volgut evocar «tres coses del seu llegat».

Així ha parlat de «convicció», en el supòsit que «no hi pot haver país que funcioni» si no en té; d'ambició, igualment considerant que és imprescindible per al progrés del territori, i de «pacte», tot recordant que la Generalitat «moderna», de la qual «n'és pare Macià», va néixer d'un acord entre ell i diversos ministres de la república espanyola, d'entre els quals ha destacat Fernando de los Ríos, pare de la «revolució del respecte».

«El 2025 pot ser un any d'oportunitats per a Catalunya» aplicant aquests tres paràmetres, ha indicat Illa, que també ha subratllat que «quan hem compartit esperances, esforços i optimisme hem progressat», i que «quan hem enfortit la fraternitat, també».

Illa ha fet l'ofrena floral a la tomba de Macià acompanyat de consellers com Ramon Espadaler, Núria Parlon, Olga Pané, Miquel Sàmper, Sílvia Paneque o Esther Niubó.