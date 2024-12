El Consell per la República anuncia eleccions internes per a principis de febrer

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell per la República ha anunciat eleccions internes en un procés que es durà a terme entre el 8 i el 12 de febrer. Aprofitant l'ofrena floral tradicional a la tomba del president Francesc Macià, la portaveu de l'entitat, Teresa Vallverdú, ha anunciat que la convocatòria a la presidència es farà el 7 de gener.

«Aprofitem per demanar la col·laboració, la participació, per intentar fer un Consell més fort, però sobretot un Consell que pugui servir al nostre país». Com a membre de la junta gestora, Vallverdú s'ha acollit al caràcter «consistent» i «contundent» del president Macià per mostrar la «convicció plena» que el procés de «transició» actual culminarà amb un Consell «més fort i transversal i amb força per representar el país».