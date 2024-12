El nombre d'hipoteques sobre habitatges es dispara un 54,3% a l’octubre, fins a 9.002

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre d’hipoteques sobre habitatges es va enfilar un 54,3% a l’octubre en comparació amb el mateix mes de 2023, fins a 9.002, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la xifra més elevada des de juliol de 2010 (9.547) i que en comparació amb setembre d’enguany es va incrementar un 31,2% (6.859) i amb l’agost un 78,9% (5.032). De fet, amb l’octubre es van encadenar tres mesos de pujades aquest 2024. Pel que fa a l’import de les hipoteques va situar-se en 1.529.749 euros, pràcticament un 60% més que fa un any. D’aquesta manera, l’import mitjà va ser 169.934,3 euros, un 3,6% més que el desè mes de 2023 (163.976,1 euros).

Tot i la pujada accentuada a l’octubre a Catalunya va ser una de les quatre comunitats autònomes que va situar-se per sota de la mitjana de l’Estat (60,8% d’augment interanual). Andalusia va registrar una crescuda del 56,3%, Navarra d'un 20,3% i les illes Canàries d'un 1%. Per contra, Astúries, Aragó i Galícia van notificar les xifres més elevades amb un 140,1%, 1221,1% i 89,9%, respectivament.

Al conjunt de l’estat espanyol, es van constituir 51.535 hipoteques i l’import mitjà va ser de 150.556 euros, un 7,3% més respecte a l’octubre de 2023. El tipus d’interès mitjà va ser del 3,12% i el termini mitjà va ser de 25 anys. El 37,4% d’aquests préstecs per a la compra d’un pis van ser a tipus variable i el 62,6% a tipus fix. L'interès mitjà a l'inici va ser del 2,83% en el cas del tipus variable i del 3,32% per a les de tipus fix.

Per demarcacions, Barcelona va concentrar dues terceres parts de les signatures catalanes amb 6.563, un 53% més que fa un any. L’import prestat va ser d’1.223.399 i, per tant, la quota mitjana va ser de 186.408,5 euros. Per darrere va situar-se Tarragona amb 1.071 constitució d’hipoteques, un 57,3% més. L’import atorgat va ser de 124,2 milions d’euros, cosa que suposa una mensualitat mitjana de 116.006,5 euros.

D’altra banda, a les comarques gironines es van subscriure 885, un 40,5% més en comparació amb el desè mes de l’any passat. L’import prestat va ser de 130,3 milions d’euros, amb un valor mitjà de 147.237,2 euros. Per últim, a la demarcació de Lleida es van signar 483, més del doble de fa un any (236), i l’import prestat va ser de 51,8 milions d’euros. Quant a la quota mitjana va fixar-se en 170.250,5 euros.