Activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a tot Catalunya

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat aquest dijous un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en l’ambient atmosfèric de tot Catalunya. La principal causa és la intrusió de pols africana que està afectant el país des de dimecres.

La previsió a 24 hores indica que els nivells podrien augmentar a tot el territori i es podria superar el valor diari de 50 micrograms per metre cúbic d’aire durant aquest dijous, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persisteixi fins al final de la jornada i que les condicions de dispersió no millorin significativament.

La mitjana diària dels nivells de PM10 d’aquest dimecres va superar el valor de 50 micrograms per metre cúbic d’aire en tres punts de mesurament: un a la Zona de Protecció Especial (ZPE) de la conurbació de Barcelona (Montcada i Reixac-Lluís Companys), un a Ponent (Lleida-Irurita-Pius XII) i un a la plana de Vic (Manlleu-Hospital comarcal).

Prevenció per evitar l’episodi ambiental

L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament, i s’activa per reduir les emissions de contaminants, en aquest cas, les partícules que s’emeten per causa de les activitats humanes, que s’afegeixen a les que hi ha presents a l’atmosfera per motius naturals.

Aquest avís comporta indicar en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat; informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat; notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos; i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.

La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà diàriament si cal mantenir l’avís preventiu, activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l’avís.

En aquesta situació, la Generalitat recomana a la ciutadania realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit, prioritzar el transport públic, reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa, entre altres), utilitzar el cotxe compartit, realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques), en el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes, i regular la climatització de les llars i establiments.