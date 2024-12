Viladecans The Style Outlets entrega el III Premi d'Innovació en Salut

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir es va celebrar l’acte de lliurament del III Premi Viladecans The Style Outlets, en col·laboració amb IDIBELL - XarSMART. El guardó té l’objectiu d’impulsar la transferència al mercat de projectes d’alt nivell dins el camp dels productes sanitaris, la salut digital i les teràpies avançades.

L’esdeveniment, que va tenir lloc a les instal·lacions del centre outlet, va arrencar amb les paraules de la María Jesús Montesinos, gerent de Viladecans The Style Outlets. Durant la seva intervenció, Montesinos va subratllar «l'alt nivell de qualitat» dels 27 projectes presentats, destacant la importància de reconèixer la tasca dels investigadors i professionals que «treballen en iniciatives menys visibles però fonamentals». «Ens motiva i satisfà enormement ser un estímul i impuls per a materialitzar projectes innovadors amb el potencial de millorar la salut i la qualitat de vida de moltes persones, generant un impacte positiu en la nostra comunitat», va assegurar la gerent.

Una connexió que trenca esquemes

Per la seva banda, Miguel Ángel Souto, director de Desenvolupament de Negoci d’IDIBELL (Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge), va afirmar que «és un orgull haver treballat novament en el Premi Viladecans The Style Outlets - IDIBELL-XarSMART». Una col·laboració va remarcar, que «trenca molts esquemes». «És interessant com una connexió entre dos mons que aparentment no tenen res a veure pot tenir resultats tan significants en les nostres vides. Iniciatives com aquesta donen una empenta econòmica més que necessària a idees que tenen un gran potencial per a canviar-les», va expressar Souto.

Imatge grupal al lliurament del III Premi d’Innovació en Salut Viladecans The Style OutletsCedida

Una detecció no invasiva

El projecte guanyador va ser GAIN-EC, una eina per a identificar el càncer d’endometri en dones en postmenopausa amb sagnat a partir d’una prova d’orina. Aquesta va ser presentada en conjunt per l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital Vall d’Hebron, l'Hospital Universitari d'Amsterdam i la Universitat de Granada. L’equip, representat a l’acte per Laura Costas, de l’Institut Català d’Oncologia, va endur-se una dotació de 25.000 euros (15.000 euros en metàl·lic i un xec de 10.000 euros d’ IDIBELL- XarSmart per a invertir en els serveis de consultoria que ofereix aquesta xarxa).

Com a novetat, enguany també s'han reconegut els altres dos finalistes amb un xec de 2.500 euros d’IDIBELL-XarSMART. Aquests han estat els projectes CONAN, presentat per IDIBELL, i METAspread, desenvolupat per l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).

El primer treballa per millorar una teràpia avançada per tractar els tumors sòlids i augmentar la taxa de supervivència dels pacients, mentre que el segon consisteix en un test no invasiu per a la detecció precoç de metàstasi en càncer colorectal amb un 87% d’especificitat.

L’esdeveniment també va comptar amb la presència del Dr. Jaime Aboal, coordinador mèdic de processos assistencials de l'Hospital Universitari Josep Trueta. Durant la seva intervenció, el coordinador va exposar els progressos realitzats del projecte que va obtenir el guardó en l’anterior edició.

Es tracta d’ODISEA, la primera plataforma digital enfocada a millorar el procés assistencial de l'infart agut de miocardi, desenvolupada per l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI), l'Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària IDIAP Jordi Gol i l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona. «Gràcies al premi l’equip ha tingut l’oportunitat d’arribar a acords que han permès fer arribar el projecte a altres comunitats autònomes i beneficiar al màxim nombre de pacients possible», va afirmar Aboal.

El Dr. Gabriel Capellà, director general de l'IDIBELL, va expressar el seu orgull pel talent present al territori, assenyalant «l'èxit d'aquesta tercera edició i l'ampliació del premi fins als 25.000 euros per al projecte guanyador, que confirmen l'impacte d'aquesta iniciativa», la qual, va assegurar, «continua promovent l'excel·lència científica i acostant els resultats de la recerca a la societat».

Durant la jornada també van intervenir Montserrat Llavayol, subdirectora general de Recerca i Innovació del Departament de Salut, i Rosa Cañisá, tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament de Viladecans, qui va ser la responsable de clausurar l’acte.

També eren presents l’Encarnación García, tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament de Viladecans, Anna García-Altés, gerent de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud, així com diferents personalitats i responsables d'entitats referents de la comarca, de l'administració sanitària i professionals de centres sanitaris i de recerca, entre altres.