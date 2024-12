La Marató de 3Cat supera els 6,4 milions d'euros per a la recerca de malalties respiratòries

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El marcador final de La Marató de 3Cat per a les malalties respiratòries ha arribat als 6.434.613 euros. La 33a edició d'aquest diumenge ha ofert més de 17 hores de programació en directe per ràdio, televisió i canals digitals i unes 3.600 activitats solidàries arreu del territori. L'edició d'enguany s'ha celebrat sota el lema «A ple pulmó», per conscienciar sobre unes patologies que cada vegada tenen més afectació entre la població per factors ambientals, com la contaminació, i socials, com l'increment d'esperança de vida.

La Marató va començar a les sis del matí de diumenge i ha posat el punt i final gairebé a les dues de la matinada d'aquest dilluns. Tot i això, es poden continuar fent donatius fins al 31 de març del 2025.

Els equips de recerca que treballen en l'àmbit d'aquestes patologies podran optar als fons recaptats en la 33a edició de La Marató, a través de la convocatòria d'ajudes que la Fundació La Marató de 3Cat obrirà durant el primer trimestre del 2025.

Fins ara, en 30 edicions, La Marató ha recaptat més de 253 milions d'euros i ha finançat 1.048 projectes de recerca, desenvolupats per 1.762 equips d'investigació, que han implicat 10.900 investigadors.