La Marató recull en les primeres hores de la seva 33 edició més de 122.000 euros

La Marató de 3Cat, que ha arrancat el seu 33 edició aquesta matinada amb una edició especial de 'El suplement' de Catalunya Ràdio, ha recaptat en les seues primeres hores un total de 122.654 euros per a la investigació de malalties respiratòries, segons els organitzadors.

3Cat ha previst per a aquest diumenge amb motiu de la seva Marató una programació de gairebé 17 hores en directe en Tv3, Catràdio , la plataforma 3Cat i les xarxes socials.

La Marató persegueix aquest any recaptar fons per a la investigació científica de les malalties respiratòries i sensibilitzar la població sobre les seues causes, símptomes i prevenció, així com la importància de mantenir la qualitat de l’aire i el risc del tabaquisme.

A Catalunya, dos milions de persones conviuen actualment amb un problema de salut respiratòria i una de cada quatre mor per una malaltia respiratòria.

Per a aquesta edició, 3cat ha habilitat quatre platós: en Terrassa (el central), a l’illa de Gràcia, a l’Ebre; a Girona; i a La Seu d’Urgell. Només un d’ells està cobert i la resta s’han instal·lat en espais naturals.