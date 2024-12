Mor Isak Andic, fundador de Mango, després de patir un accident de muntanya a Collbató

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresari Isak Andik, fundador de Mango, ha mort aquest dissabte en un accident durant una excursió a Collbató (Baix Llobregat). Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 12.39 hores que una persona havia caigut d’una gran altura per un barranc de les Coves de Salnitre.

En arribar-hi, han trobat el cadàver d’un home de 71 anys que la unitat de muntanya dels Mossos d’Esquadra ha rescatat. El cos era en una zona de difícil accés. També s’han activat patrulles de seguretat ciutadana i un helicòpter dels Mossos i unitats dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit estar «consternat» a X per la mort d’Andik. «Deixa una empremta inesborrable en el sector de la moda catalana i global», ha lamentat sobre l’empresari, de qui ha afegit que «ha contribuït a fer gran Catalunya i projectar-la al món». «El meu condol i el de tot el Govern a familiars, amics i l’equip de Mango», ha conclòs.

La patronal Foment ha lamentat la mort d’Andic, a qui ha descrit com un «referent de la internacionalització de la moda catalana» i un «empresari que va posar en valor el talent del país». «Un gegant de l’empresa catalana», defineix la patronal presidida per Josep Lluís Sánchez Llibre.

Nascut a Istanbul (Turquia) el 1953, Andic va emigrar amb la família a Barcelona durant la seva joventut. Va fundar Mango l'any 1984, empresa que es convertiria en una de les marques de moda més reconegudes a nivell mundial, amb presència en més de 100 països i centenars de botigues arreu del món.

L’èxit de l’empresa va situar-lo com a català més ric, amb una fortuna de 2.700 milions d’euros el 2023. Pel seu compromís amb la projecció internacional i econòmica de Catalunya va rebre nombrosos guardons com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or al Mèrit en el Treball, el Premi Nacional de la Moda i la Medalla de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Actualment ocupava el càrrec de president no executiu de Mango. El conseller delegat de l’empresa, Toni Ruiz, ha emès un comunicat en què ha lamentat la mort d’Andic i l’ha exalçat com a «exemple per a tots».

«Ha dedicat la seva vida al projecte de Mango, deixant una petjada inesborrable gràcies a la seva visió estratègica, el seu lideratge inspirador i el seu compromís irrompible amb uns valors que són els que ell mateix ha impregnat a la nostra companyia», ha assegurat Ruiz, que ha destacat «la seva qualitat humana, la seva proximitat i la cura i estima que sempre i en tot moment ha traslladat a tota l’organització».

«La seva partida deixa un buit enorme però tots nosaltres som, d’alguna manera, el seu llegat i el testimoni de les seves fites. Ens correspon, i aquest és el millor homenatge que podem fer a l’Isak i que complirem, vetllar perquè Mango segueixi sent el projecte que l’Isak ambicionava i del que se sentiria orgullós», ha clos.