El 28,34% dels militants d'ERC ja ha votat per escollir entre Junqueras o Godàs, un 5,8% més que a la primera volta

Un total de 2.276 militants d'ERC, el 28,34% del cens, han participat fins a les 10 hores en la segona volta de les votacions per escollir la nova direcció del partit.

Així doncs, durant la primera hora, han participat un 5,6% més en comparació amb la primera volta del 30 de novembre, quan fins a les 10 hores es va registrar una participació de 1.804 militants, el 22,47% del cens.

Els republicans han començat a votar telemàticament a les 9 hores i ho poden fer fins a les 20:00 hores per escollir si mantenen Oriol Junqueras (Militància Decidim) com a líder o bé aposten per passar el relleu a Xavier Godàs (Nova Esquerra Nacional).

El cens és de 8.032 militants, dos més que a la primera volta de fa dues setmanes. En la primera volta la participació va ser històrica: més del 80% de les bases republicanes van participar de la votació telemàtica.

Aquest tornarà a ser un fet clau de cara a la segona volta, que s'ha convertit en un plebiscit sobre la figura de Junqueras.