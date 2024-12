ERC i Comuns acorden unificar les seves proposes per revertir la fiscalitat al joc

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC i Comuns han arribat a un acord per unificar les proposicions de llei que havien presentat per separat per revertir la fiscalitat al joc. En roda de premsa, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat que el PSC hi votarà a favor al ple de la setmana que ve quan està previst que s'aprovi de manera definitiva.

Precisament, el Hard Rock va ser el principal escull pel qual els Comuns no van aprovar els pressupostos del govern d'Aragonès i hi va haver eleccions anticipades. Albiach ha celebrat que «s'hagin mogut les posicions» i que es faci marxa enrere de «l'error històric» del 2014 quan es van fer canvis fiscals «a mida» del projecte de Hard Rock. «És qüestió de decència i justícia», ha afegit.

«Avui es dona la paradoxa que els que fa uns mesos ens van atacar sense pietat i van fer una estratègia de desgast per terra, mar i aire EN contra nostre perquè volíem acabar amb els privilegis al joc i dèiem que Catalunya no podia ser el casino més gran d'Europa, ara se sumen a la nostra proposta i han canviat de posició», ha afegit Albiach.

Segons la presidenta dels Comuns al Parlament, amb la votació de la setmana que ve «Catalunya diu no als privilegis fiscals al joc i tanca a porta a un projecte tòxic i nociu com el Hard Rock». Al ple d'aquesta setmana està previst que s'aprovi la tramitació en lectura única, per la via exprés, de les propostes de Comuns i ERC. I això permetrà que, al ple de la setmana que ve ja es pugui fer la votació final del text que integrarà les dues propostes.

Albiach ha concretat que el text que es votarà tindrà el títol i el preàmbul de la proposta dels Comuns i l'articulat serà el que plantejava ERC. La presidenta dels Comuns ha assegurat que tenen el vot afirmatiu del PSC i ha recordat que revertir la fiscalitat al joc era un dels punts de l'acord d'investidura del seu grup amb els socialistes.