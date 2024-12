Trànsit demana màxima prudència a les carreteres de cara a l'operació tornada

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat aquest diumenge informar-se bé de l'estat de les carreteres abans de sortir i ha constatat que moltes vies de tornada des del Pirineu ara no presenten problemes.

La C-14 i la C-16 estan en bon estat, però calen cadenes a l'N-260 a la Collada de Tosses. A l'oest, l'N-230 no presenta majoritàriament problemes a excepció de la zona de Pont de Suert. «Màxima prudència i estar permanentment atents», ha resumit Lamiel en declaracions a Catalunya Ràdio.

Trànsit calcula que tornaran 240.000 vehicles entre les 12 del migdia i les 12 de la nit, amb un retorn molt important de la zona nord. «Molta atenció a la informació que anem donant des de Trànsit i des del Servei Meteorològic i programar-se bé el viatge».

Aquesta és la principal recomanació que ha fet Lamiel aquest diumenge de cara a l'operació tornada, que coincideix amb nevades al Pirineu i ventades importants. Per ara hi ha dues carreteres tallades: la BV4031 entre Castellar de n'Hug i Tosses (La Creueta) i la C-28 entre Naut Aran i Alt Àneu (Port de la Bonaigua).

Per la seva part, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que les trucades al 112 han afluixat una mica a la nit, però ha remarcat que dissabte en van entrar més de 1.500, especialment a mitja tarda. Dues persones han resultat ferides per les ventades: una dona en estat greu a Cornellà de Llobregat per un arbre i una altra persona amb ferides lleus per la caiguda d'un cartell.

El vent seguirà bufant fort durant el diumenge, especialment al Pirineu i a les comarques de Tarragona i l'Ebre, però en conjunt a tot el territori. Solé ha demanat especial precaució al Pirineu amb el fenomen del torb.