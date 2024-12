La docusèrie ‘Llum, foc, destrucció!’ explora l’impacte de ‘Bola de Drac’ a Catalunya

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova docusèrie ‘Llum, foc, destrucció!’ explora l’impacte que va tenir la sèrie d’animació ‘Bola de Drac’, que recentment ha tornat a 3Cat i en deu dies va aconseguir superar el milió de reproduccions.

En declaracions a l’ACN, Oriol Estrada, director de ‘Llum, foc, destrucció!’, explica que la sèrie narra com va arribar ‘Bola de Drac’ tant l’anime com el manga, el seu impacte a nivell lingüístic i a nivell del ‘boom’ del manga i l’anime i com va canviar la vida de molta gent.

El Manga Barcelona ha acollit aquest diumenge l’estrena del primer capítol de la sèrie documental, que és una producció d'Abacus per a 3Cat. Es preveu que arribi a la plataforma 3Cat el primer trimestre de 2025.

‘Llum, foc, destrucció!’ vol aprofundir en com «Bola de Drac» va arribar a Catalunya, què va suposar la seva emissió i com va transformar la vida de molts espectadors i l'impacte que va tenir en la llengua i cultura del país. La sèrie arribarà a 3Cat el primer trimestre de l’any que ve i tindrà quatre capítols.

Oriol Cortacans, productor executiu de la sèrie, ha explicat que la docusèrie mostra «tot el que va significar ‘Bola de Drac’» i l'impacte que va tenir en l'interès per l'anime i el món japonès a Catalunya. «Gràcies a la importació de ‘Bola de Drac’, va néixer una ‘japomania’ que s'ha fet molt gran. Es pot comprovar avui mateix al Saló del Manga, que omple el recinte de la Fira com el pot omplir el Mobile World Congress».

A més, la docusèrie explica la «intrahistòria» de l'arribada de ‘Bola de Drac’ a Catalunya, que, ha subratllat Cortacans, no va ser ni «fàcil» ni «senzill».

Per la seva part, La directora d'innovació, recerca i estratègia digital de 3Cat, Cristina Villà, ha remarcat «l'estima dels catalans» per ‘Bola de Drac’, després que se superés el milió de reproduccions en 10 dies. Villà ha subratllat que la sèrie va marcar i esdevenir «un referent per a tota una generació», així com també va ser un «element de cohesió» i un «impuls per a llengua».

3Cat i la productora Abacus Idea havien fet una crida als seguidors de la sèrie perquè compartissin imatges, vídeos, històries i vivències relacionades amb ‘Bola de Drac’, com ara el Saló del Manga, esdeveniments d'anime o ‘cosplays’.

Estrada ha apuntat que la gent que surt a la sèrie són des dels protagonistes que van fer que ens arribés l’obra, fins els que van participar en la traducció i doblatge, i molts fans i gent professional que es dedica al que es dedica gràcies a ‘Bola de Drac’.

Preguntat per l’èxit de la sèrie d’animació, el director de la sèrie documental admet que no tenen clar què tenia ‘Bola de Drac’ que va fer que impactés a tanta gent, però assegura que «va tocar unes tecles que va fer que tots ens quedéssim meravellats».

‘Bola de Drac’ i ‘Bola de Drac Z’

‘Bola de Drac’ es pot veure a 3Cat des de la setmana passada, mentre que els 291 capítols de ‘Bola de Drac Z’ s'ha incorporat al catàleg aquest dijous, coincidint amb el Manga Barcelona, i més endavant s'hi incorporarà ‘Bola de Drac Súper’, que s'emetrà per primera vegada en català a l'SX3.

El passat 26 de novembre el Teatre Victòria va ser l’escenari d’una gala per celebrar els 30 anys de ‘Bola de Drac’ a Catalunya, coincidint amb la recuperació de les primeres temporades a 3Cat.

La producció va arribar a Catalunya als anys 90 i hi torna més de 30 anys després de l'emissió del primer capítol per TV3. La saga ha esdevingut un referent de l''anime' en català per a diverses generacions i s'ha creat un fenomen al voltant de les aventures de Son Goku.