Presó provisional per al conductor de l'autocar accidentat a Portè, que va donar positiu en cocaïna

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La fiscalia de Marsella ha informat que s'ha decretat la presó provisional per al conductor de l'autobús accidentat a Portè el diumenge passat. El vehicle va sortir de l'Hospitalet de Llobregat per fer una excursió d'un dia a Andorra i dues persones van morir a causa de l'accident quan tornaven.

El conductor ha donat positiu en cocaïna i el vehicle portava el tacògraf desactivat, ha informat la fiscalia. A més, l'autocar no havia passat la inspecció tècnica obligatòria. Se l'acusa d'homicidis i lesions involuntàries, agreujats per la violació deliberada de l'obligació de cura o seguretat i per l'ús d'estupefaents, a més de posar en perill la vida dels altres.

La fiscalia ha explicat que els primers elements de la investigació van apuntar a la hipòtesi d'una avaria mecànica, en particular del sistema de frenada, ja que l'autocar, abans de sortir del Pas de la Casa per tornar a Barcelona, ja havia viscut un incident mecànic.

El conductor, de 50 anys i nacionalitat espanyola, està en custòdia policial des del 4 de desembre i va passar a disposició del jutge instructor de l'oficina judicial de Marsella. La fiscalia ja l'investigava per homicidi involuntari.

El ministeri públic ha explicat que les investigacions han permès constatar que el vehicle l'utilitzava habitualment el conductor i que s'havia mantingut en circulació malgrat l'absència d'una inspecció tècnica obligatòria.

El seu tacògraf, que registra la velocitat i temps de conducció, estava desactivat. A més, l'anàlisi toxicològic de les mostres de sang va donar positiu per a benzoilecgonina, el principal metabòlit de la cocaïna, el que permet assumir el consum de la mateixa en un temps proper a l'accident.

A l'autocar hi anaven 49 passatgers, entre els quals diversos menors. 32 persones van ser hospitalitzades a Catalunya i 9 a França, de les quals sis encara estan ingressades. La majoria són de nacionalitat espanyola i colombiana.