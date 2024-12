Desarticulada una xarxa criminal internacional dedicada al tràfic de migrants cubans fins a Espanya

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional, amb la col·laboració de l'Europol i Eurojust, ha desarticulat una organització criminal internacional dedicada al tràfic de migrants de nacionalitat cubana. Els migrants viatjaven des de Cuba a Sèrbia per via aèria i després eren traslladats per carretera fins a Grècia, on agafaven un altre avió amb destí Espanya.

El grup criminal -amb presència a Sèrbia, Macedònia del Nord, Grècia i Espanya- hauria facilitat l'entrada clandestina d'un mínim de 67 ciutadans cubans a canvi d'unes quantitats properes als 10.000 euros. Hi ha 36 detinguts arreu de l'Estat, sis dels quals a la demarcació a Barcelona.

Els quatre líders de l'organització, arrestats a Alacant (3) i Màlaga (1), ja han ingressat a presó provisional. La investigació, dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número 2 i impulsada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional, es va iniciar al gener del 2023 quan les autoritats alemanyes van posar en coneixement de la detenció en un dels seus aeroports d'una ciutadana cubana procedent de Belgrad i amb destí Madrid que portava un DNI espanyol robat.

A partir d'aquesta informació, les diligències de recerca practicades pels investigadors espanyols van constatar l'existència d'un grup criminal especialitzat en el tràfic de ciutadans cubans des del seu país natal fins a Espanya.

'Conductors pirates' per creuar les fronteres

La xarxa criminal captava els ciutadans cubans al seu país d'origen i a través d'una web -que simulava una agència de viatges legal- els traslladava fins a Belgrad (Sèrbia), normalment fent escala a l'aeroport alemany de Frankfurt.

A Sèrbia els migrants eren desplaçats via terrestre fins a Grècia, travessant Macedònia del Nord, essent allotjats durant el trajecte en cases de seguretat que controlava l'entramat.

El trasllat el feien 'conductors pirates' i guies coneguts com a 'coiots' que facilitaven creuar les frontereres de manera clandestina, i en què moltes vegades es posava en perill la vida dels migrants en realitzar-se als maleters de vehicles que circulaven a gran velocitat.

En arribar al país hel·lè, l'organització facilitava als migrants documents falsos o documents espanyols autèntics que feien servir amb el mètode conegut com a 'look alike' i amb els quals finalment aconseguien viatjar via aèria des d'Atenes fins a Espanya.

Durant el desenvolupament de la investigació, els agents han aconseguit acreditar 40 episodis d'afavoriment de la immigració il·legal mitjançant aquest modus operandi, pel qual almenys 67 persones d'origen cubà haurien accedit de manera irregular a l'estat espanyol a canvi de quantitats properes als 10.000 euros.

36 detinguts, tres registres i comptes bancaris a Bèlgica

Entre els 36 detinguts hi ha els quatre membres de l'entramat que desenvolupaven rols directius. Dos s'encarregaven de la captació, l'obtenció de bitllets i la facilitació de les cartes d'invitació necessàries perquè els migrants accedissin a Sèrbia.

Els altres dos eren els organitzadors de la ruta terrestre des de Sèrbia fins a Grècia i de l'entrega dels DNI amb què volaven de Grècia a Espanya fent-se passar per ciutadans espanyols. Per rebre els pagaments dels migrants, els caps de l'organització criminal havien creat una xarxa de comptes bancaris a Bèlgica, alguns d'ells oberts utilitzant documentació falsa per dificultar una possible investigació. Els comptes ja han pogut ser localitzats, bloquejats i embargats gràcies als mecanismes de cooperació jurídica internacional.

Els quatre responsables de l'aparell directiu han estat arrestats a les províncies d'Alacant (3) i Màlaga (1). Les altres 32 persones, la funció de les quals era exercir com a intermediaris entre l'organització i els migrants, han estat detingudes a les províncies d'Alacant (7), Barcelona (6), Las Palmas (4), Santa Cruz de Tenerife (4), Guipúscoa (2), Illes Balears (2), Madrid (2), Càceres (1), Segòvia (1), Toledo (1), Biscaia(1) i Saragossa (1).

A l'operatiu final també s'han realitzat tres registres domiciliaris, dos a la província d'Alacant i un a Màlaga, en què s'han intervingut 7.550 euros en efectiu i abundant material informàtic i documentació rellevant per a la investigació.