‘Bola de Drac’ supera el milió de reproduccions a la plataforma 3Cat

La sèrie ‘Bola de Drac’, d’ Akira Toriyama, ha tingut més d’1 milió de reproduccions a la plataforma 3Cat en deu dies. En un text a X, 3Cat destaca que aquestes xifres «avalen la seva aposta per l’anime en català».

‘Bola de Drac’ es pot veure a 3Cat des de la setmana passada, mentre que els 291 capítols de ‘Bola de Drac Z’ s'ha incorporat al catàleg aquest dijous, coincidint amb el Manga Barcelona, i més endavant s'hi incorporarà ‘Bola de Drac Súper’, que s'emetrà per primera vegada en català a l'SX3.

El passat 26 de novembre el Teatre Victòria va ser l’escenari d’una gala per celebrar els 30 anys de ‘Bola de Drac’ a Catalunya, coincidint amb la recuperació de les primeres temporades a 3Cat.

La producció va arribar a Catalunya als anys 90 i hi torna més de 30 anys després de l'emissió del primer capítol per TV3. La saga ha esdevingut un referent de l'anime en català per a diverses generacions i s'ha creat un fenomen al voltant de les aventures de Son Goku.