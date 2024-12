La reducció de jornada beneficiaria un 70% de treballadors i generaria 82.000 noves feines, segons UGT

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La reducció de la jornada de treball beneficiaria un 70% dels treballadors a Catalunya, que actualment treballen més de 37,5 hores a la setmana. Els sectors que acumulen més convenis amb jornades per sobre d'aquest llindar són el sector primari, la construcció, la química i les energètiques.

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha presentat un informe sobre l'impacte de la disminució del temps de treball aquest dimecres i ha tornat a reclamar al govern espanyol passos endavant per aprovar-la, un cop esgotada la negociació amb la patronal. Segons l'estudi, la mesura beneficiaria 2,1 milions d'assalariats dels 3,5 milions que hi ha en total i generaria 82.000 nous llocs de treball.

Pel que fa a l'aplicació pràctica, es pot traduir en una reducció de mitja hora al dia, deixant de treballar algunes tardes o aplicant més dies festius com ara el Dijous Sant o el 24 de desembre. Segons el càlcul del sindicat, la reducció a les 37,5 hores generaria entre 12 i 14 dies festius més a l'any.

En els sectors amb atenció al públic, com ara el comerç i l'hostaleria, ha apostat per caminar cap a la reducció dels horaris comercials, fet que facilitaria que els empleats treballessin mitja hora menys al dia. D'altra banda, Ros ha descartat que la mesura s'apliqui amb efecte retroactiu.

Segons l'estudi Més temps per viure presentat per la UGT aquest dimecres, les últimes dades apunten que la jornada mitjana a Catalunya se situa en 38,8 hores a la setmana.

La reducció de jornada s'ha negociat durant gairebé un any de forma tripartida entre el govern estatal, els sindicats i la patronal fins a la negativa final dels empresaris a participar de l'acord. Les organitzacions empresarials defensen que aquesta matèria hauria de quedar relegada a la negociació col·lectiva i no a una regulació paraigua per tothom.

Un 86% dels convenis sectorials per sobre les 37,5 hores setmanals

Ros ha rebatut aquest argument tot denunciant que «pràcticament cap conveni sectorial està per sota de les 37,5 hores» ja que el 86% de les jornades pactades als convenis sectorials catalans se situen per sobre de la proposta del govern espanyol. Els convenis de sector representen l'11% del total del total d'acords col·lectius però donen cobertura a un 94% del total de treballadors, molts dels quals estan subjectes a convenis d'empresa.

En total, hi ha 242 convenis sectorials amb jornades per sobre de les 37,5 hores que donen cobertura a més de 2,1 milions de treballadors. Només 41 acords col·lectius de sector –com ara el de la sanitat concertada, el de lleure educatiu o el de la indústria metal·logràfica– ja tenen jornades actuals per sota de les 37,5 hores i no notarien cap canvi si s'aprova la norma, que el sindicat espera que arribi a la mesa del Congrés per iniciar el tràmit aquest mateix any.

«La reducció de jornada és un tema nuclear, no és un tema de legislatura sinó de curt termini», ha insistit el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, en una roda de premsa aquest dimarts, en la qual ha afirmat que sense aquest paraigua normatiu es podran aconseguir millores en sectors amb pes sindical però no a tots.

Mig any de tramitació al Congrés

La mitjana de convenis col·lectius de sector a Catalunya és de 1.756 hores i, per tant, s'hauria de reduir en 50 hores quan entri en vigor la normativa, que haurà de passar per un tràmit de mig any després d'iniciar la tramitació al Congrés dels Diputats.

El secretari general de la UGT ha instat al govern espanyol a convocar els sindicats per pactar un text «bàsic» que després estarà obert a les esmenes dels grups polítics. El sindicalista ha explicat que el document encara no està acabat però ha insistit que des del sindicat estan «pressionant» perquè la reunió se celebri «amb la màxima celeritat». Ros s'ha mostrat confiat que la mesura tindrà suport de la cambra baixa perquè la reducció de jornada és una petició popular. «La gent voti el que voti vol treballar menys», ha dit.

El líder de la UGT a Catalunya ha detallat que un altre pilar per regular el temps de treball és la reducció d'hores extres, que ara mateix són gairebé 8 milions en un trimestre a Catalunya. Segons Ros, si aquestes hores les fessin treballadors contractats es generarien 45.000 feines a Catalunya i un augment de les cotitzacions socials de 51 milions d'euros.

Crida a la Generalitat per les 35 hores

Un dels sectors on la disminució del temps de treball és l'administració pública, on els treballadors ja tenen una jornada de 37,5 hores i es camina cap a la de 35 hores. En aquest sentit, el secretari general de la UGT ha fet una crida a la Generalitat que aposti per disminuir la jornada dels treballadors públics a les 35 hores, tal com marca l'acord de desembre de l'any passat a l'administració estatal i de la mateixa manera que ho han fet molts ajuntaments.

«La Generalitat encara no ha fet el que li toca», ha subratllat Ros, que ha afegit que és «important» que les administracions siguin referents per visualitzar que «es pot reduir el temps de treball i la qualitat de la feina es manté».