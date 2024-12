El registre de viatgers entra en vigor aquest dilluns

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El registre de dades dels clients que obligatòriament hauran de recollir establiments hotelers, apartaments turístics i agències de lloguer de vehicles entra en vigor aquest dilluns amb l'oposició frontal dels agents turístics. Empresaris del sector fa mesos que reclamen una nova moratòria per una mesura que veuen «desproporcionada» i que consideren que afegeix càrregues burocràtiques i desincentiva el turisme.

L'entrada en funcionament registre s'ha ajornat ja tres vegades. El Ministeri de l'Interior rebutja una nova pròrroga aquest cop i en defensa la utilitat com un instrument policial de prevenció i lluita contra el crim organitzat i el terrorisme, en els quals la logística de l'allotjament i dels vehicles «és determinant».

Les dades s'hauran de recollir en una plataforma informàtica tenint en compte diverses categories. D'una banda, hi ha la informació del client com ara el nom, el sexe, el DNI, la nacionalitat, la data de naixement, el lloc de residència habitual, la direcció completa, el telèfon, el correu electrònic, el nombre de viatgers que acompanyen el client i la relació de parentesc si hi ha un menor.

A més, es demana informació sobre la transacció –data, hores d'entrada i sortida, número de referència–, l'immoble –si hi ha connexió a internet o no i el número d'habitacions–, i el pagament –titular, data de caducitat de la targeta i data de pagament–.

Estan obligats a registrar les dades dels clients hotels, hostals, pensions, cases de turisme rural, càmpings, establiments d'autocaravanes, agències de viatge i plataformes de lloguer de pisos turístics, empreses de lloguer de vehicles i llocs web per reservar cotxes.

A banda del rebuig del sector, la mesura també ha tingut ressò polític. Fa deu dies, el Partit Popular va presentar una moció al Senat, aprovada amb els vots de PNB i Junts, que insta l'Executiu a prorrogar la suspensió de l'entrada en vigor.

Millorar la seguretat

El govern espanyol, però, ha descartat les peticions del sector i dels grups polítics i ha desestimat una nova pròrroga d'un registre que veuen com un instrument policial per millorar la seguretat ciutadana. «Cobren especial rellevància en el 'modus operandi' dels delinqüents la logística dels allotjaments i l'adquisició o ús de vehicles de motor, la contractació dels quals es realitza avui en dia per infinitat de vies, inclosa la telemàtica, que proporciona més privacitat a aquestes transaccions», apunta el reial decret 933/2021.

El ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska argumenta que els registres vigents fins ara es basen en regulacions «obsoletes» que no recullen les noves modalitats de negoci telemàtiques i defensa que la nova normativa suposa una «modernització» dels mecanismes que s'han fet servir fins ara, basats en llibres-registre.

A més, fonts del Ministeri argumenten que els clients no hauran d'aportar més documents dels que ja presentaven i «només s'haurà d'indicar el parentesc amb els menors que els acompanyen». També remarquen que les empreses no hauran de realitzar «cap comprovació addicional», ja que la veracitat de la informació requerida és responsabilitat dels usuaris.

L'equip de Grande-Marlaska nega que aquest mecanisme sol·liciti als establiments 42 dades per client i assegura que sotmetrà a consulta pública una ordre ministerial en els propers dies per «establir el procediment per incorporar» la nova informació.

La plataforma digital ses.hospedajes, que recollirà les dades, està plenament operativa i a finals de novembre ja s'havien registrat de forma voluntària 4,8 milions de dades d'usuaris que van permetre localitzar 18.500 persones contra les qui constava una ordre de detenció estatal o internacional. En total, s'han registrat 61.500 hotels, 1.100 agències de viatges, 222 plataformes digitals i 1.700 empreses de lloguer de vehicles.

Resposta judicial

Davant la falta de canvis per part de l'executiu espanyol, hotels i agències de viatges preparen una ofensiva judicial per aturar el nou registre. La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics considera que la normativa és «confosa i desproporcionada» i suposa un «greu perjudici» pels clients i pel sector. Segons els hotelers, la nova normativa situarà l'Estat en «desavantatge» respecte d’altres destinacions que «prioritzen la privacitat i la simplicitat administrativa» i «desincentivarà» l’arribada de turistes.

Al seu torn, la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges afirma que «continuarà amb els plantejaments jurídics» i argumenta que la «no exoneració de les agències de viatges pot anar en contra de l'efecte que es persegueix, millorar la seguretat, en donar-se situacions contínues de trasllat d'informació duplicada o triplicada, cosa que pot saturar les forces i cossos de seguretat de l'Estat».

Les agències de viatges –representades per Fetave, Acave i Unav– rebutgen especialment el registre, que veuen com «una normativa d'impossible aplicació» per elles perquè s’exigeixen dades que les agències de protecció de dades europees impedeixen sol·licitar, com les corresponents a les targetes de crèdit. A més, afirmen que han estat «injustament inclosos» en la normativa que en un inici estava dirigida a allotjaments turístics i empreses de lloguer de vehicles.

César Gutiérrez, president de Fetave, va confessar la setmana passada al I Fòrum de Dret Turístic la seva incredulitat en veure que el reial decret finalment tirava endavant, perquè «tots els informes –el de l’Agència de Protecció de Dades, el de la Comissió Europea i el del Consell d’Estat– apuntaven a moltes incompatibilitats amb les lleis vigents». En canvi, el Ministeri de l'Interior argumenta que l'organisme encarregat de la protecció de dades i també el Consell d'Estat van concloure que el registre documental queda emparat pel reglament general de la Unió Europea.

A banda dels empresaris turístics altres veus com el Consell d'Advocacia Catalana també alerten que la nova regulació pot suposar una vulneració de la privacitat de les persones i una possible infracció del dret a la protecció de les dades personals.

Dualitat de plataformes

Pel que fa a Catalunya, l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades demana al Ministeri de l'Interior i a la Generalitat que eliminin el «despropòsit» d'haver d'escriure les dades dues vegades, per fer arribar la informació a la policia catalana i l'estatal.

«Aquest anunci demostra una vegada més el menyspreu de les administracions pel sector turístic i el ridícul d'aquesta normativa, (...) que l'únic que posa en relleu és una preocupant manca de responsabilitat i de cura per un tema tan delicat com les dades personals dels ciutadans», va dir dijous el president d'Acave, Jordi Martí.