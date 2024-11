Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 de novembre a Badalona (Barcelonès) un lladre relacionat amb deu robatoris de mòbils pel mètode de l'estrebada des d'una motocicleta.

L'arrestat, de 19 anys i amb 40 antecedents, havia comès els assalts al districte barceloní de Nou Barris i en diversos municipis del Barcelonès entre el 24 de setembre i el mateix 26 de novembre.

El pispa -que havia robat la moto que utilitzava en els robatoris i no tenia cap permís per conduir-la- està acusat de diversos delictes per robatori amb violència, lesions lleus, furt de vehicle i receptació.

Els Mossos també han denunciat penalment un altre home per receptació, ja que presumptament era l'encarregat de col·locar al mercat il·lícit els mòbils sostrets.

El lladre sempre actuava de la mateixa manera, s'apropava a les víctimes amb la motocicleta a tota velocitat i feia l'estrebada del telèfon mòbil. Amb aquest 'modus operandi' hauria comès 10 robatoris violents en diversos municipis de la comarca del Barcelonès entre el 24 de setembre i el 26 de novembre.

També se li atribueix un delicte de furt d'una motocicleta, així com un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir-la sense disposar de cap permís. La investigació va culminar amb la seva detenció el 26 de novembre a Badalona.

Els investigadors van muntar un dispositiu específic que va permetre localitzar i detenir el pispa i, a més, recuperar la motocicleta sostreta que utilitzava en els robatoris.

Un dia després, es va dur a terme l'entrada i perquisició al domicili on es va detenir el lladre, i propietat de l'altre investigat, on es van trobar diners en efectiu i es van recuperar diversos indicis relacionats amb la investigació. El jove acumula 40 antecedents i va passar a disposició judicial el 29 de novembre.