La cuinera catalana Marta Minoves guanya l'European Young Chef Award 2024

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La cuinera catalana Marta Minoves ha guanyat el European Young Chef Award 2024. La jove de 22 anys, representant de Catalunya a la 8a edició del certamen celebrat a Sicília (Itàlia) del 27 al 30 de novembre, s'ha alçat amb el títol en guanyar per unanimitat del jurat el primer premi.

El plat guanyador Fonda Tor és una actualització de la recepta «Interpretació de les patates emmascarades de la iaia Marta», un plat tradicional de muntanya típic del Berguedà i que el passat març ja va fer destacar Minoves com a Millor Cuinera Jove de Catalunya en la 36a edició del concurs que es va celebrar a l’Escola d’hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar (EUHT). L’establiment familiar de la jove cuinera, la Fonda Tor, ha donat nom al plat guanyador.

«Volia mostrar el respecte que sento pel producte, per la meva terra i per la cuina catalana que m’ha llegat l’àvia, cuinera de la Fonda Tor. He fet un plat de tradició minera respectant-ne l’essència de cuina d’aprofitament. Voldria apropar al jurat la cuina de muntanya catalana, que és encara desconeguda», ha destacat la guanyadora.

Prèviament a la celebració del certamen, la cuinera berguedana ha comptat amb el mentoratge de la seva escola CETT-UB, Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, l’acompanyament de la cuinera Carme Ruscalleda, amb qui va treballar la disposició de les diferents elaboracions en el plat final, i amb el suport del taller especialitzat en vaixelles gastronòmiques Luesma Vega que, per l’ocasió, ha elaborat els plats que Minoves ha portat al concurs.