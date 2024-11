Els Mossos confisquen més de 4.500 armes blanques i 562 de foc la primera meitat de l’any

Armes blanques intervingudes per agents dels Mossos d'Esquadra a l'Alt Camp.ACN

Els Mossos d’Esquadra han intervingut 4.545 armes blanques -una mitjana de 25 al dia- i 562 armes de foc en procediments administratius o penals durant la primera meitat d’aquest 2024, segons dades del Departament d’Interior. En ambdós casos la xifra ronda la meitat de les armes intervingudes tot l’any 2023: 9.180 armes blanques i 1.171 de foc. Dos de cada tres armes de tall intervingudes són navalles, i gairebé un 30%, ganivets. Pel que fa les de foc, gairebé el 60% són armes llargues.

En una resposta parlamentària recent la consellera d’Interior, Núria Parlon, constata «l’augment d’incidents» amb armes blanques i defensa la implementació del Pla Daga, des de gener del 2023, per controlar-ne la tinença i la utilització.

Parlon va facilitar la xifra d’armes blanques i de foc intervingudes pels Mossos l’any 2023 i el primer semestre del 2024. Pel que fa a les armes blanques, el 2023 se’n van confiscar 9.180, i durant la primera meitat del 2024, aproximadament la meitat que l’any anterior (4.545). El 65% de les armes intervingudes el 2024 són navalles (2.956 unitats), el 28% són ganivets, i gairebé un 4%, matxets. El llistat d’armes de tall inclou també katanes, punyals, dagues, destrals, bastons estoc (bastó buidat que conté una fulla d'espasa amagada), baionetes i estrelles amb punxa, entre altres.

Quant a les armes de foc, entre gener i juny d’aquest any se n’han intervingut 562 (330 de llargues i 232 de curtes), mentre que l’any passat en van ser 1.171 (757 de llargues i 414 de curtes).

Augment dels incidents

Al respecte, i en resposta escrita del 23 d’octubre a una pregunta del grup parlamentari de Vox, Núria Parlon admet un «augment dels incidents amb armes blanques a Catalunya en diferents tipologies delictives», però remarca que el cos de Mossos d’Esquadra està abocant «tots els recursos necessaris per reduir la comissió de delictes relacionats amb armes blanques, així com la presència d'aquest tipus d'armes».

La consellera ho concreta amb la implementació del Pla Daga de control de tinença i utilització d’armes blanques, operatiu des del gener del 2023. Parlon diu que l'objectiu d’aquest pla és intensificar la prevenció i les investigacions (zones o entorns de risc on es produeixen aquests incidents, detectar bandes organitzades) i alhora desplegar mesures de coneixement dins del marc educatiu i empresarial, per exemple amb professionals de la seguretat privada.

«L'objectiu final ha estat realitzar la màxima prevenció possible en la possessió d'armes blanques i intervenir-les quan aquestes es porten sense complir els requisits legals, són usades o exhibides de manera negligent, temerària o intimidatòria o fora dels llocs habilitats», rebla la consellera d’Interior. En el marc del Pla Daga, l'any 2023 es van destinar un total de 64.769 hores en serveis relacionats amb armes blanques.

Delictes i faltes

Del conjunt d’actuacions dels Mossos que han acabat amb intervenció d’arma o armes blanques fins a setembre d’enguany, el 73,6% de fets denunciats són faltes administratives (14.210). Pel que fa als delictes, representen el 26,7% dels fets denunciats.

La tipologia de delicte més comuna amb intervenció d’arma blanca és el d’amenaces (hi ha 1.300 fets denunciats per aquest tipus penal concret) i coaccions, que representen un terç del total; una quarta part més són delictes de lesions (aquí s’inclouen els maltractaments en l’àmbit de la llar, que per si sols són un 7% de tots fets delictius comptabilitzats) i una altra quart part són delictes contra el patrimoni (entre els quals els de furt, robatori amb força o danys).

Encara amb dades corresponents als primers nou mesos d’aquest any, els Mossos han practicat 1.301 detencions (no es discrimina si un individu ha estat detingut més d’una vegada). La xifra s’apropa a les 1.586 detencions de tot el 2023, però sembla que estarà lluny del rècord de 1.952, l’any 2022. El perfil més habitual (nou de cada deu detinguts) són homes, i l’edat mitjana enguany i l’any passat és de 34 anys.

La intervenció d’armes blanques, en màxims

Les intervencions d'armes blanques tant en procediments administratius (faltes) com penals estan en màxims històrics. Concretament, les actuacions policials per delictes que acaben amb intervenció d’arma blanca es van més que triplicar entre 2013 i 2023: de 501 procediments l’any 2013, a 1.613 l’any passat, segons dades obtingudes per l’ACN a través d’una petició d’informació pública. Enguany, entre gener i setembre, n’han estat 1.289, xifra gairebé calcada al 2023 en aquest mateix període. Això representa, de mitjana, unes cinc actuacions diàries amb intervenció d’arma blanca, i gairebé 145 al mes.

Ciutat Vella triplica la següent ABP

En el que portem de 2024 d’any a Ciutat Vella hi ha hagut el nombre més alt d’actuacions amb intervenció d’armes blanques en l'àmbit penal (149), i aquesta Àrea Bàsica Policial (ABP) també és la primera en ràtio de casos per cada 100.000 habitants, 140,8, molt per sobre de les següents.

De fet, l’ABP Ciutat Vella, al cor de Barcelona, destaca molt per sobre la resta: 149 actuacions on s’ha intervingut armes blanques són més del doble que en les dues ABP que li van darrere (l’ABP Terrassa i l’ABP Badalona, amb 65 casos respectivament).

En termes de ràtio d’intervencions (per cada 100.000 habitants), també és la primera del llistat: són 140,8 casos a Ciutat Vella, gairebé cinc vegades més que les altres ABP de Barcelona amb major ràtio (per exemple a Sants-Montjuïc, amb 32 casos per cada 100.000 habitants)-,i més del triple que la segona, tercera i quarta unitats bàsiques d'implantació territorial dels Mossos en ràtio de casos, que són la Cerdanya, l’Alt Empordà-Figueres i Baix Ebre, totes tres amb ràtios al voltant de 45 casos.