El PSC s'imposaria a les eleccions catalanes per davant de Junts i ERC, segons el CEO

El PSC s'imposaria a les eleccions al Parlament amb entre 39 i 42 escons, igualant els 42 del 12-M, segons el tercer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, presentat aquest dimecres. Junts cauria respecte als últims comicis però es mantindria segona, amb 30-32, per davant d'ERC (20-21) i el PP (15-16). Vox se situaria cinquena, amb entre 10 i 11 escons, i els comuns, sisens (6-7), compartint lloc amb AC (6-7), que superaria la CUP (5-6).

Un tripartit encapçalat pels socialistes, amb ERC i comuns, podria repetir la majoria absoluta (65-70), tal com van aconseguir per la mínima el 12-M. Per contra, l'independentisme no hi arribaria ni amb AC (61-66). El baròmetre es va fer entre l’11 d’octubre i el 14 de novembre amb 2.000 enquestes.

En percentatges de vot estimat, tots els partits es mouen en franges similars que les obtingudes en les últimes eleccions, excepte Junts, que baixa lleugerament, i la CUP, Aliança Catalana i els comuns, que pugen lleugerament. Així, el PSC guanyaria en proporció de vot (25-29%), mentre que Junts seria segona (17-20%), per davant d’ERC (12-15%) i el PP (9-12%). Vox seria cinquena (6-9%) i els comuns sumarien un resultat similar (6-8%). La CUP (5-7%) i AC (4-6%) tancarien els partits amb representació a la cambra catalana.

Pel que fa a l’estimació d’escons respecte a unes hipotètiques eleccions al Congrés dels Diputats, tots els partits excepte Sumar obtenen una forquilla que inclou la representació que van obtenir en els comicis del juliol del 2023. Els socialistes (18-21 escons) serien primers, mentre que el segon lloc estaria disputat entre Junts (5-8), ERC (5-7) i el PP (5-8), mentre que Sumar (4-6) tindria un lleu retrocés respecte a fa un any i mig (7). Vox sumaria entre 2 i 4 diputats, mentre que la CUP tindria opcions de tornar a entrar (0-2).