Nous «carros radar» per combatre accidents: així funcionen els nous radars mòbils de Catalunya

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha anunciat la implantació d’una nova generació de radars, coneguts com a radars en remolc o carros radar, per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes, cada vegada més dispersa. Aquesta tecnologia, que combina mobilitat, autonomia i alta precisió, s’ha desenvolupat amb l’objectiu de frenar l’excés de velocitat, un factor clau en la gravetat dels accidents.

Com funcionen els radars en remolc?

Aquests radars mòbils, muntats sobre remolcs transportables, es poden col·locar en qualsevol punt de la xarxa viària catalana i operar de forma autònoma durant diversos dies. Equipats amb tecnologia làser, els aparells poden detectar vehicles a velocitats excessives en múltiples carrils, seguir-los dinàmicament i gestionar les infraccions a través d’una connexió a internet sense necessitat de presència policial.

A més, aquests radars són visibles per als conductors i estan dissenyats per resistir possibles actes vandàlics gràcies a una carcassa reforçada. Aquesta mobilitat i durabilitat permetrà al SCT ampliar el control sobre un territori cada cop més divers en termes d’accidentalitat.

Els primers punts de control

Els primers "carros radar" es desplegaran a dues carreteres d’elevada accidentalitat:

C-31: al punt quilomètric 196, a Bellvitge (sentit Castelldefels).

AP-7: al punt quilomètric 141, a Santa Perpètua de Mogoda (sentit Tarragona).

Objectiu: reduir al 50% les víctimes mortals

El SCT pretén assolir l’objectiu europeu de reduir les víctimes mortals per accident de trànsit en un 50% durant el decenni 2020-2030. Segons les dades, en els trams on ja s’ha instal·lat un radar, la sinistralitat ha baixat entre el 65% i el 80%. Amb aquests nous dispositius, Trànsit busca controlar punts conflictius d’una xarxa viària cada cop més dispersa, garantint una vigilància efectiva tant a vies ràpides com a carreteres locals o comarcals.

Aquest esforç forma part d’una estratègia més àmplia per conscienciar sobre els perills de la velocitat i salvar vides a les carreteres catalanes.