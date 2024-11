Mercadona es suma al Gran Recapte d'Aliments 2024

Mercadona sumarà el 10 % de la recaptació a aquesta iniciativa solidària i farà una aportació addicional del 5 % per ajudar els damnificats per la DANA.Cedida

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, es suma al Gran Recapte d’aliments organitzat per la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), que comença avui i s’allargarà fins el proper 1 de desembre. La companyia posa a disposició de la campanya els seus punts de venda per a la recaptació de fons, amb l’objectiu de donar als clients la possibilitat de participar en aquest gran esdeveniment solidari anual a favor dels bancs d’aliments.

En total, hi participaran més de 1.600 botigues de Mercadona de tot Espanya, de les quals més de 240 són de Catalunya. Com ja és habitual, la col·laboració de la companyia en el Gran Recapte es realitzarà mitjançant la modalitat de donacions monetàries, múltiples d’1 €, que els clients podran fer quan passin per la línia de caixes en el moment de la compra, «amb la tranquil·litat que el cent per cent dels euros donats a favor dels bancs d’aliments es transformarà íntegrament en productes», assenyala Laura Cruz, directora d’Acció Social de la companyia.

El gran avantatge de la donació monetària en caixa és que permet als bancs d’aliments comprar els productes que necessitin, en les quantitats que calguin i en el moment que els necessitin. D’aquesta manera, aconsegueixen atendre d’una manera més precisa i eficient els beneficiaris finals.

Per part de Mercadona, i com en anys anteriors, s’aportarà el 10 % de la recaptació total a aquesta iniciativa solidària. Enguany, a més, es farà un esforç addicional amb una aportació del 5 % per ajudar els damnificats per la DANA.

Compromís social de Mercadona: més de 20.700 tones d’aliments donats

En el seu compromís amb els col·lectius més vulnerables, Mercadona fa un important esforç per ampliar la seva xarxa de col·laboració amb entitats socials i ja col·labora amb 787 entitats d’Espanya i Portugal, que reben diàriament donacions per donar suport a les persones que més ho necessiten. En concret, a Catalunya col·labora amb 180 entitats socials i organitzacions benèfiques.

En el que portem d’any, la companyia ha donat més de 20.700 tones d’aliments i productes de primera necessitat a menjadors socials, bancs d’aliments i altres entitats socials d'arreu d’Espanya i Portugal. Aquesta donació de tota la cadena és l’equivalent a més de 346.000 carretons de la compra.

Targetes Societat per fer la compra al supermercat

Dins el marc d’aquest compromís que Mercadona manté amb les entitats socials, la companyia fa anys que aposta per la progressiva implantació i col·laboració a través de les anomenades targetes Societat. Aquesta eina permet canalitzar l’ajut als usuaris i dona la possibilitat de fer la seva compra total al supermercat. «Contribueix a dignificar l’acte de compra, integrar l’usuari i contribuir a millorar la seva situació de vulnerabilitat», explica la directora d’Acció Social de Mercadona.

La funcionalitat de les targetes Societat de Mercadona és similar a la de qualsevol altra targeta. S’activen amb un import determinat i es poden utilitzar en diverses compres fins que el saldo s’esgota, de manera que no és obligatori gastar tot l’import en una única compra.