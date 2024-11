Les comarques tarragonines tenen la ràtio més baixa de denúncies per agressió sexual, 22

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han rebut 1.910 denúncies per agressió sexual durant els sis primers mesos de l’any, una mica més de la meitat de totes les que es van presentar el 2023 (3.686), segons dades del Departament d’Interior.

Tal com consta en l’annex d’una resposta parlamentària recent de la consellera d’Interior, Núria Parlón, consultat per l’ACN, Barcelona concentra més d’una quarta part de les denúncies presentades el primer semestre, però és a l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Baix Empordà-Sant Feliu de Guíxols on es registra la ràtio més alta de denúncies per cada 100.000 habitants, 35,6 en el que portem d’any. A tot Catalunya la ràtio ronda les 23 denúncies fins al juny, mentre que en tot el 2023 va ser de 47.

A meitat d’any, el nombre de denúncies per agressió sexual en tots els àmbits que s’han presentat als Mossos d’Esquadra representa poc més de la meitat de totes les de l’any 2023 (en concret, 67 denúncies més). Així consta en l'annex a la resposta parlamentària que la consellera Núria Parlón va donar el 23 d'octubre a una pregunta del diputat de Vox Joan Garriga sobre el nombre de denúncies rebudes pels Mossos en aquesta matèria el primer semestre de l'any.

Segons les dades que acompanyaven la resposta parlamentària de la consellera d'Interior, l’Àrea Bàsica Policial (ABP) que ha rebut més denúncies en el que portem d’any és la de Barcelona (en l’agregat de les ABP de cada districte de la ciutat) amb 505, degut al volum de població que concentra la ciutat. Però si es miren en relació a la població de cada zona, la ràtio de denúncies per cada 100.000 habitants més elevada és a l’ABP del Baix Empordà-Sant Feliu de Guíxols, amb 35 (a Barcelona la incidència és de 31), que inclou els municipis de Calonge i Sant Antoni, Castell, Platja d'Aro i s'Agaró, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro.

També té una ràtio de les més altes l’ABP de l’Alt Urgell (34 denúncies per cada 100.000 habitants, per bé que el nombre absolut són 7), i amb gairebé 30, apareixen les ABP del Pallars Jussà-Palllars Sobirà i la de la Noguera.

La ràtio mitjana de Catalunya -en el que portem d’any- se situa en les 22,6 denúncies per cada 100.000 habitants. I per demarcacions no hi ha grans diferències, amb un valor lleugerament més alt a les comarques gironines (amb una ràtio de gairebé 24 denúncies), mentre a Tarragona hi ha la més baixa, de 22.

El Clínic atén més casos de violència sexual

La setmana passada l’Hospital Clínic, el centre de referència de Barcelona per atendre majors de 16 anys que han patit violència sexual, va detallar que enguany fins a l’octubre ha atès 624 persones per violència sexual, un 6% més que en el mateix període de l’any passat. La majoria (88%) són dones, i el 40% de les agressions s’han comès a noies menors de 25 anys, el col·lectiu que té més intenció de denunciar segons el mateix hospital. El Clínic també va reportar que el 10,5% de les agressions han estat comeses en grup, i adverteixen de la influència de la pornografia en «el disseny de l’agressió».

D'altra banda, l'hospital també va posar el focus en els entorns que es consideren més «segurs», però que a la realitat es poden convertir en llocs de violència. I és que més de la meitat (56%) de les agressions a les dones ateses es van cometre en un domicili, el 15% a la via pública i només l’11% en locals d’oci nocturn. En aquest sentit, una quarta part de les dones ateses de menys de 45 anys han estat violades per un conegut en un entorn que es podria considerar com a segur.