El Gran Recapte 2024 del Banc dels Aliments recull unes 1.500 tones d'aliments

La setzena edició del Gran Recapte del Banc dels Aliments ha aconseguit una xifra de donacions similars a les de l'any passat, quan les tones d'aliments recollides van rondar les 1.500. Ho han explicat fonts de l'entitat a l'ACN, que han remarcat que aquestes dades encara són «provisionals» i que podrien créixer en els propers dies.

Han assenyalat que caldrà esperar a recepcionar tots els productes a les seus logístiques i han recordat que la campanya encara segueix activa, ja que fins el 5 de desembre poden fer-se donacions econòmiques a través de la pàgina web del Gran Recapte i per Bizum.

En l'edició de 2023 l'impacte econòmic assolit va ser de 5,86 milions d'euros. Després de dos dies d'intensa feina amb 2.200 punts de recollida repartits a establiments comercials d’arreu de Catalunya, els responsables del Banc dels Aliments han indicat que la iniciativa ha tornat a esdevenir un èxit, amb unes previsions d'aliments recollits similars a les de l’any passat.

En aquest mateix sentit, han destacat el suport rebut per part dels més de 15.000 voluntaris que, un cop més, s’han mobilitzat per fer possible aquesta acció solidària. Amb tot, l'entitat ha explicat que hi ha hagut punts de recollida en alguns establiments que finalment no han estat coberts per voluntaris o coordinadors.

Donacions fins el 5 de desembre

El Banc dels Aliments ha recordat que la campanya continua activa, ja que fins el proper 5 de desembre poden seguir-se fent donacions econòmiques a través de la pàgina web del Gran Recapte www.granrecapte.com i del Bizum 33596. «Serà aleshores quan es podrà calcular la xifra final aconseguida a la setzena edició de la campanya», ha indicat l’entitat.

Les tasques de classificació dels aliments s’allargaran unes dues setmanes, en el cas de la demarcació de Barcelona, en una nau cedida pel Parc Logístic de la Zona Franca. El Banc dels Aliments preveu comptar amb unes 2.700 persones voluntàries aquests propers dies.

Un cop classificats, segons la tipologia i caducitat (llet, arròs, pasta, llegums, conserves, etc.), es distribuiran entre les entitats socials que atenen les persones que reben ajuda alimentària.

En paral·lel, una part important dels productes ja està a disposició de les entitats socials que han participat activament al Gran Recapte i que gestionaran i distribuiran directament les donacions rebudes.