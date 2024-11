Detingut a l'aeroport del Prat amb 17 quilograms de cocaïna a la maleta

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha detingut a l'aeroport del Prat un home per un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues per portar 16,95 quilograms de cocaïna a l'interior de la seva maleta.

L'arrestat portava un total de 15 maons de droga repartits en diversos compartiments del seu equipatge. Agents de la Unitat d'Anàlisi i Recerca Fiscal i Fronteres (UDAIFF) de l'institut armat van detectar a través dels controls de seguretat habituals de l'aeroport una maleta facturada amb contingut sospitós.

Imatge de l'individu sent detingut per la Guàrdia CivilGuàrdia Civil

En inspeccionar-la van localitzar els maons i van procedir a fer un test de droga que va donar positiu en cocaïna. El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció número 1 del Prat de Llobregat.