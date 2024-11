El Sindicat de Llogateres situa la manifestació com a «punt d’inflexió» per iniciar una vaga de rendes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sindicat de Llogateres ha tret pit aquest dissabte a la tarda de la manifestació convocada a Barcelona, «la més gran en la matèria celebrada mai en la història de Catalunya» i l’ha situat com a «punt d’inflexió» per iniciar una vaga del pagament de rendes.

«A partir de demà, començarem a caminar barri a barri, bloc a bloc i ciutat a ciutat per a què sigui una realitat», ha exclamat la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, just abans de l’inici de la marxa convocada a la capital catalana.

Els promotors de la manifestació han carregat contra els responsables polítics per haver plantejat «mesures cosmètiques» i contra els rendistes «per ser cada vegada més rics». «Si ens unim, tenim més poder que ells», ha reblat Arcarazo.

«Comença un nou cicle polític», ha asseverat la portaveu del Sindicat de Llogateres enmig d’una forta expectació mediàtica abans de començar la marxa. Arcarazo ha lamentat que hi hagi «milions de persones sostenint un sistema injust i parasitari» i ha fet una crida a donar un pas més després de la protesta.

Ha anunciat així una vaga de lloguers que es començarà a gestar a partir d’aquest diumenge. «No és fàcil i ens hem d’organitzar bé», ha apuntat, sense entrar en detalls i fent una crida a la unió dels llogaters «perquè amb una manifestació no se soluciona tot».

Abans de fer la crida a la vaga, Arcarazo ha carregat contra els rendistes, a qui els ha acusat de «robar la meitat del sou» dels llogaters i de forçar-los a marxar de forma directa o indirecta cada cop que acaba un contracte: «S’ha acabat que cada cop sigueu més rics i nosaltres més pobres».

També ha estat especialment punyent contra els responsables polítics, a qui ha reclamat «polítiques de veritat» per aturar l’augment de les rendes i garantir l’accés a l’habitatge, «perquè no es pot viure amb una angoixa constant per si es renova el contracte cada cinc anys». Arcarazo ha recordat que el Sindicat de Llogateres exigeix mesures per a què els lloguers s’abaixin un 50%, per recuperar pisos buits i HUTs, i per prohibir les compres especulatives.

En aquest sentit, ha etzibat als responsables de les diferents administracions que «no busquin excuses competencials», tot assenyalant que tant a la ciutat de Barcelona, com a Catalunya i l’estat espanyol hi governa el partit socialista.

«No pot ser un altre 15-M»

Des del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, per la seva part, han reivindicat el lideratge de les entitats per assolir una rebaixa dels lloguers. La portaveu Marina Parés ha demanat no equiparar l’actual revolta dels llogaters a les lluites socials i polítiques que es van desencadenar el 2011: «Això no pot ser un altre 15-M perquè no podem tornar a dependre dels responsables polítics professionals que ens han portat a aquesta situació».

Parés ha assegurat que els sindicats de l’habitatge són els «únics» que podran executar els canvis que demanen els llogaters, com una rebaixa del 50% de les rendes i la recuperació d’habitatges que ara no són d’ús residencial. «Són els sindicats els que permetran avançar cap a un model universal i acabar amb el negoci immobiliari», ha afegit.

Al seu torn, els organitzadors del II Congrés d’Habitatge de Catalunya han precisat que la manifestació d’aquest dissabte «no només apel·la a la classe llogatera». La portaveu Marta Espriu ha ressaltat que la marxa també reivindica la tasca de les entitats que des del 2008 es mobilitzen contra les execucions hipotecàries, així com dels col·lectius que lluiten contra les limitacions de la llei d’estrangeria «que afecten persones que pateixen racisme institucional, les quals no tenen dret a viure com a persones dignes».

«Fem una crida a organitzar-nos arreu del territori», ha clamat Espriu, que ha assenyalat el II Congrés d’Habitatge previst els dies 8 i 9 de febrer a Granollers com una ocasió per fer un «salt» en l’articulació dels moviments de base en la defensa del dret a l’habitatge.