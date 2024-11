170.000 persones segons l’organització i 22.000 segons la Guàrdia Urbana clamen a Barcelona per abaixar els lloguers

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 170.000 persones segons l’organització i 22.000 segons la Guàrdia Urbana s’han manifestat aquest dissabte a la tarda a Barcelona per exigir una rebaixa del 50% dels lloguers i mesures «urgents» per garantir l’accés a l’habitatge.

La protesta, sota el lema «S’ha acabat: abaixem els lloguers!» l’ha convocat el Sindicat de Llogateres amb el suport de més de 4.000 entitats. Els promotors han celebrat que hagi estat la manifestació «més gran sobre habitatge celebrada mai en la història de Catalunya», amb participants arribats d’arreu de Catalunya.

Els convocants han avisat que la marxa és un «punt d’inflexió» d’una revolta que continuarà amb una vaga de lloguers que preveuen començar a organitzar a partir d’aquest diumenge.

A la protesta convocada des de la plaça Universitat de Barcelona s’han reunit manifestants des d'una cinquantena de pobles i ciutats de Catalunya.

Hi ha hagut sis grans columnes ferroviàries procedents de les línies de tren R1, R2, R2 Sud, R3 i R4 en les dues direccions. També han arribat a Barcelona autobusos de municipis com Reus, Tarragona i Lleida. Simultàniament, hi ha hagut marxes a peu des dels diferents barris de la capital catalana que han confluït al centre.