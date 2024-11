Creixen un 3% les denúncies per violències masclistes en l'àmbit de la parella, amb un increment del 5% de les sexuals

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les denúncies per violències masclistes en l'àmbit de la parella creixen un 3% entre el 2023 i els primers 10 mesos del 2024, amb un augment del 5,1% de les denúncies per violència sexual. El nombre de detencions per violències masclistes augmenta un 8%. En l'apartat de violència sexual, algunes tipologies creixen molt percentualment, com ara les agressions sexuals a menors de 16 amb penetració i sense violència, que passen de 7 el 2023 a 20 (+186%); les agressions sense penetració i sense violència a majors de 16, que pugen de 32 a 57 (+78%), i el mateix tipus però amb violència, que s'incrementen un 22% (de 72 a 88). També pugen les agressions a majors de 16 amb penetració i sense violència, un 14% (de 164 a 187).

En canvi, les denúncies per agressió sexual amb penetració a majors de 16 anys baixen un 11%, i les agressions a menors de 16 sense penetració i amb violència passen de 2 a 1 el 2024.

Entre l'1 de gener i el 31 d'octubre, s'han denunciat 14.548 fets, 409 més que en el mateix període de l'any anterior. Els Mossos reivindiquen que la creació de la nova Comissaria General de la Dona permetrà fer un abordatge integral de les violències masclistes, fer el seguiment de les denúncies i acompanyar les víctimes.

Els principals tipus denunciats en l'àmbit de la violència masclista es mantenen i per ordre de prevalença són: maltractaments, amb un increment del 5,1%; delicte d'amenaces, que baixa un 1,2%; trencament de condemna, que puja un 7,2%, i delicte de violència física/psicològica habitual, que disminueix un 7,9%. Aquests quatre delictes conformen el 81,9% del total de conductes denunciades.

En el 18% restant és on s'inclouen les denúncies per violència sexual i altres tipus delictius, com ara els homicidis en grau de temptativa, que pugen un 25% (de 36 a 45); les denúncies per assetjament, que creixen un 23% (de 433 a 534), i les detencions il·legals, que augmenten un 14,6% (de 82 a 94).

16 dones i 3 menors assassinats per violència masclista

En el que portem d'any, 16 dones han perdut la vida per violència masclista, de les quals 13 a mans de les seves parelles o exparelles i 3 en l'àmbit familiar per part dels seus fills. A més, tres menors han estat assassinats pel seu pare.

Pel que fa als 13 feminicidis a mans de les parelles o exparelles, l'edat mitjana de les víctimes és de 44 anys, i la dels homes és de 47. 10 de les 13 dones assassinades convivien amb l'autor en el moment de la mort i 8 hi mantenien una relació sentimental en el moment dels fets. 11 de les 13 dones tenien fills, i 14 són menors d'edat. 3 de les 13 dones havien denunciat anteriorment l'agressor. 10 dels autors van ser detinguts i 3 es van suïcidar.

A Catalunya s'han atès 13.579 víctimes per violència de gènere el 2024, de les quals el 96% són majors d'edat, amb un increment del 5,3%. 159 nens d'entre 0 i 11 anys han estat víctimes de violència masclista, ja sigui per agressió directa o com a observadors.

Un 8% més de detencions

Els Mossos han detingut 6.540 persones autores, un 8% més que en el període anterior. La xifra d'investigats puja a 5.970, i el total és de 12.510 (un 3% més). La franja d'edat d'homes autors de delictes en l'àmbit de la violència masclista amb major percentatge és la de 31 a 50 anys d'edat. La xifra d'autors menors, que representen un 1,2% del total dels investigats i detinguts, ha augmentat un 18,3% (de 131 a 155).

Mesures de protecció i control

Aquest any s'han sol·licitat 9.575 ordres de protecció. A data 31 d'octubre, es disposaven de 104 mesures de seguretat controlades per dispositius telemàtics de control, 103 en l'àmbit de la violència de gènere i 1 en l'àmbit de la violència sexual. En el mateix període del 2023 hi havia 80 mesures, totes elles per violència masclista, el que suposa un increment del 30%.

Els Grups d'Atenció a la Víctima han fet seguiment a 24.095 víctimes (+5,5%), de les quals 17.356 tenen alguna mesura judicial de protecció en vigor. Els seguiments són majoritàriament víctimes de violència de gènere, però també de violència domèstica, abusos i agressions sexuals, entre d'altres. Els Mossos donen protecció a dia d'avui a 94 dones en situació de risc. Durant tot l'any s'han efectuat un total de 952 proteccions.