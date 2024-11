Simplificaran els tràmits per demanar els ajuts al lloguer, la dependència o la renda garantida

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern simplificarà els deu tràmits digitals que generen «més preocupació i incidències» a la ciutadania, com les sol·licituds pels ajuts al lloguer, la dependència o la renda garantida de ciutadania. Es tracta d’una de les principals mesures que pretén impulsar la comissió d’experts que reformarà l’administració pública (CEDRA), que s’ha reunit per primera vegada aquest dimarts al Palau de la Generalitat.

La comissió preveu reformar aquests tràmits per fer-los més «fàcils i comprensibles», així com reduir els temps d’espera de les tramitacions. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha celebrat la posada en marxa de la comissió i s’ha compromès en convertir l’administració catalana en un «referent» a l’Estat i Europa.

En la intervenció davant els membres de la comissió d’experts aquest dimarts, Dalmau ha fet una crida a «passar de les paraules als fets» i s’ha compromès en reformar l’administració pública «de debò». El conseller de la Presidència ha insistit que hi ha un «consens social» en fer canvis a aquest òrgan i que el Govern ho contempla dins la seva «agenda prioritària».

Així, Dalmau ha demanat afrontar aquest repte sense «desprestigiar» el sector públic, que, segons ha dit, s’ha exposat en els darrers temps a una «crítica injusta i un desprestigi social». «Si volem que la nostra administració sigui la millor no podem fer discursos per destrossar-la, l’hem de reformar fent-la més eficient i amable pels ciutadans», ha apuntat.

Transformació de deu tràmits

Una de les principals mesures presentades per la comissió ha estat la voluntat de simplificar deu tràmits digitals: els ajuts i subvencions al lloguer, els reconeixements dels graus de discapacitat, els ajuts ICAEN, la gestió de la pensió no contributiva per jubilació o per invalidesa, l’accés i preinscripció a la universitat, la renda garantida de ciutadania, la dependència, l’homologació de títols estrangers no universitaris, els ajuts a la mobilitat internacional i les sol·licituds famílies nombroses i monoparentals.

L’executiu els ha identificat com els tràmits que «més impacte» generen a la ciutadania, ja que tots junts van sumar, segons comptabilitzen, més de mig milió de tramitacions durant el 2023. A la vegada, la tramitació d’alguns d’aquests – com el reconeixement de discapacitat o l’homologació de títols- superen l’any d'espera.

Els objectius de la mesura, segons han puntualitzat, és reduir aquests temps, facilitar les tramitacions telemàtiques, esvair els dubtes dels usuaris durant el procés de tramitació i millorar-ne el disseny perquè arribin als col·lectius per als quals s’han pensat. «El que volem és fer-los més fàcils, que el llenguatge sigui més clar i que els processos siguin més simples», ha explicat Dalmau.

Per a fer-ho, la comissió primer preveu posar a prova els deu tràmits recollint l’experiència de ciutadans d’arreu del territori, que es seleccionaran tenint en compte que hi hagi persones de diferents perfils i edats.

Enquesta ciutadana i sistemes de valoració

A banda, la comissió ha subratllat que el primer trimestre de 2025 es portarà a terme una enquesta ciutadana sobre els serveis digitals. Durant aquests mesos, totes les persones que iniciïn un tràmit digital rebran una enquesta de valoració sobre la seva experiència i el seu grau de satisfacció amb el tràmit. La previsió del grup d’experts és que un total de 120.000 persones rebin en línia aquesta enquesta.

En una línia similar, la comissió té previst tenir implantat el març de 2025 un sistema de valoració de tots els serveis digitals públics. Aquesta eina ja existeix en alguns serveis concrets, com el del 012, però no de manera integral. La voluntat, segons han matisat, és que aquestes valoracions «retroalimentin» els indicadors obtinguts en l’enquesta anterior, i utilitzar-los posteriorment per plantejar els canvis adients.

Nou observatori de l’Administració Digital

Una altra de les mesures que ha plantejat la comissió és la posada en marxa, abans de final d’any, d’un nou portal web que explicarà l’evolució de les diferents transformacions que es produeixin en el marc de la reforma de l’Administració. Aquesta eina estarà oberta a ciutadania, administracions públiques, experts i organitzacions internes.

Comissió d’experts

Aquests canvis, tal com ha explicat l’executiu, estaran pilotats per la comissió d’experts posada en marxa aquest dimarts. Presidit pel catedràtic Carles Ramió, el grup estarà format per una setantena d’experts de diferents àmbits que s’han organitzat en dotze grups de treball. A partir d’ara, el grup es reunirà mensualment i s’ha fixat un termini màxim de deu mesos per presentar un informe final amb el conjunt de propostes per la reforma.