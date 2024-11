Els Superherois de la Inclusió van a classe

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nil pot veure el cor de les persones, saber com se senten i ajudar-les a estar millor. La Lua pot canviar d’aspecte i semblar-se a qualsevol, així ningú se sent diferent. El Pau parla totes les llengües del món i entén qualsevol nen que arribi nou a la classe.

I la Mar sap crear llocs segurs per a quan algú se sent amenaçat o exclòs. El Nil, la Lua, el Pau i la Mar són els Superherois de la Inclusió, i també els protagonistes del conte que la Fundació La Nineta dels Ulls ha preparat perquè sigui l’eix central de la 4a Jornada de les Superheroïnes i els Superherois.

Com en edicions anteriors, la Fundació, que treballa per potenciar la recerca en retinoblastoma i donar-lo a conèixer per millorar la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies, ha elaborat un dossier de treball que ofereix a les escoles i instituts d’arreu d’Espanya per treballar amb l’alumnat valors com la inclusió, el respecte per les diferències i la cooperació.

A través del conte sobre els Superherois de la Inclusió, els alumnes podran reflexionar sobre com cadascú té el poder de fer que el món sigui un lloc millor per a tothom, independentment de les seves habilitats, aparença o origen.

La història s’ofereix en dues versions, una més breu, adreçada a alumnat d’infantil i primers cicles de primària, i una altra més llarga i amb un vocabulari més complex, adreçada a alumnat de cicle superior i educació secundària. A més de la història, La Nineta ofereix material de treball complementari, com ara idees per al desenvolupament de l’activitat.

La iniciativa és solidària i gratuïta, i no està plantejada per recaptar fons. La voluntat dels seus impulsors és promoure la inclusió a les aules i fer difusió del retinoblastoma, el càncer ocular infantil més freqüent en menors de 6 anys, a través d’un seguit d’informació que s’adjunta al dossier de treball, i que s’adreça únicament als mestres i professors. Per a més informació es pot consultar la pàgina web de la Fundació (www.fundaciolaninetadelsulls.org).