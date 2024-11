Drets Socials llança un pla per trobar famílies acollidores d’infants menors de 6 anys

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Drets Socials llança un pla per trobar més famílies acollidores d’infants menors de 6 anys, dotat amb 2,3 milions d’euros. Una de les mesures és contractar 25 professionals més per agilitzar els tràmits, ja que ara les famílies es troben que l’administració no compleix en molts casos el termini de 6 mesos per resoldre la situació d’un infant en acollida d’urgència. Això genera incertesa en unes famílies que estableixen un vincle amb aquell nen o nena.

A Catalunya, hi ha 280 infants de menys de 6 anys que viuen en centres, més del doble que el 2018, mentre que el nombre de famílies acollidores s’ha estancat, actualment 787. La consellera Mònica Martínez Bravo vol que en els propers anys no hi hagi cap infant menor de 6 en un centre.

El Departament de Drets Socials impulsa una estratègia per trobar més famílies d’acollida, un pla que passa per reforçar els equips tècnics, millorar la gestió administrativa i el suport i reconeixement a les famílies. «Hem de passar a l’acció (...). Nosaltres farem els deures, però necessitem que hi hagi més famílies que s’hi engresquin», ha animat la consellera Martínez Bravo, en la presentació del pla, aquest dilluns.

Actualment hi ha 1.256 infants menors de 6 anys tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), 280 dels quals viuen en centres. D’aquests, 134 tenen menys de 3 anys. La institucionalització d’infants molt petits s’ha agreujat en els últims temps, ja que el 2018, n’eren 115. En canvi, les famílies acollidores eren 707 fa sis anys i el nombre no ha superat les 800 en aquest període.

La consellera ha posat en valor la tasca que fan els professionals dels centres perquè aquests infants rebin atenció, educació i afecte, però ha advertit que aquests espais no són els més adients per a uns nens i nenes, a més, que en moltes ocasions han patit situacions de violència psicològica i física. Per això vol que la xifra de nens i nenes que viuen en aquests recursos sigui zero en els propers anys i ha indicat que comunitats com Cantàbria i Aragó ho han aconseguit.

El pla s’ha elaborat després de recollir els problemes amb què es topen les famílies acollidores, com l’incompliment per part de la pròpia administració dels terminis de tramitació de la situació dels infants. En la modalitat d’urgència i diagnòstic, el termini per decidir si aquell infant retorna amb la família biològica o bé passa a una situació d’acolliment permanent o a la via d’adopció és de 6 mesos, però a la pràctica acaba passant un any o en algun cas, fins i tot, dos. Es calcula que un 10% dels infants tornen amb la família biològica.

Les famílies d’acollida també es troben una manca d’acompanyament en els tràmits complexos i un règim de visites amb els pares i mares biològics que solen ser en horari laboral i escolar.

Davant d’aquesta situació, el departament dirigit per Martínez Bravo llança aquest pla que inclou diverses mesures imminents i altres a mitjà termini. Pel que fa a les accions a curt termini, es contractaran 25 professionals repartits en 9 punts de Catalunya per agilitzar els informes de valoració. També es reforçarà el suport a la tramitació de documentació, la coordinació entre la DGAIA i l’Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) i la integració de dades. A més, es faran accions de sensibilització i difusió per trobar famílies acollidores.

A mitjà termini, es buscarà la manera de flexibilitzar el règim de visites amb la família biològica perquè no suposin un maldecap logístic per a les d’acollida. A més, es volen impulsar millores fiscals per a les famílies acollidores i crear una taula de coordinació entre la Generalitat, entitats i famílies.

«L'experiència és molt bonica»

Gemma Civit i la seva parella tenen un infant en acollida permanent des de fa quatre anys. Tenen dues filles biològiques i solien dir que el tercer, els agradaria que fos d’adopció o acolliment. «L'experiència és molt bonica. Això no treu que no hi hagi pujades i baixades. No és un món fàcil, però sí que és un món molt enriquidor», ha expressat després de reunir-se, juntament amb altres famílies d’acollida, amb la consellera.

Civit ha assenyalat que els tràmits i el règim de visites són alguns dels problemes amb què se solen trobar les famílies i ha demanat a tots els actors implicats «anar a l’una per al bé dels infants».

Aquesta mare ha explicat que l’acollida és un projecte familiar i per això van voler implicar des del principi les filles biològiques. Diu que com que els agrada tant l’experiència i hi creuen molt, tenen les portes de casa obertes per acollir un altre nen o nena i que aquí també han escoltat l’opinió de l’infant que ja tenen en acollida.