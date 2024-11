Un conductor begut s’encasta contra un bloc de pisos del centre de Celrà i obliga a tallar la C-66

Imatge de com ha quedat el cotxe al pis de Celrà.ACN

Un cotxe s’ha encastat aquest divendres a la tarda contra un bloc de pisos al centre de Celrà (Gironès). El conductor, de 57 anys, i l’acompanyant, una dona de 45, han sortit il·lesos, però l’home ha estat denunciat administrativament per haver donat una taxa d’alcohol de 0,26, just per sobre del límit legal.

El vehicle, un esportiu de luxe descapotable, ha pujat damunt la vorera, ha trencat diverses pilones i ha xocat contra l’entrada d’un bloc de pisos. Els Bombers, per precaució per si hi havia una fuita de gas, han tallat la carretera C-66, que creua tot el poble.