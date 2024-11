Els Bombers de la Generalitat envien el quart contingent d'ajuda a València

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat desplacen aquest diumenge al matí el quart contingent d'ajuda a València amb una vuitantena d'efectius de les diferents regions d'emergències.

El dispositiu farà el relleu del personal del tercer contingent -que s'hi va desplaçar dijous- i manté la seva estructura, reforçada en aquesta ocasió amb un metge del SEM i una bomba rural pesant dels Pompièrs d'Aran (amb 6 efectius).

El quart contingent ha sortit a les 07.00 hores del matí de les instal·lacions del Complex Central de Bombers de Cerdanyola del Vallès en direcció al parc de l'Ametlla de Mar, on s'ha afegit més personal.

El comboi anirà directament a Alzira, on els Bombers de la Generalitat tenen establert el lloc de descans i comandament. La dotació del quart contingent compta amb un inspector com a cap d'expedició i és pràcticament la mateixa que hi havia treballant fins avui.

Està formada per vuit Bombes Rurals Pesants (BRP), de les quals tres van amb Bombers Voluntaris, una dotació amb efectius del GRAF (Grup d'Actuacions Forestals) i EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal), efectius del GREC (Grup d'Estructures Col·lapsades), la Unitat de Comandament Mitjana (UCM), la Unitat de Càrrega, efectius del GROS (Grup Operatiu de Suport), personal del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM), la unitat sanitaritzada amb efectius GRAE (Grup d'Actuacions Especials), un metge i un infermer del SEM, i la unitat de Drons.

El tercer contingent treballa Catarroja, Algemesí i Pedralba

El dispositiu de Bombers que està desplaçat des de dijous ha estat treballant en tres sectors a Catarroja, Algemesí i Pedralba, en coordinació amb el Consorci Provincial de Bombers de València. Al sector de Catarroja, les tasques s'han centrat en la permeabilització de la via pública.

Els Bombers col·laboren amb els veïns ajudant als qui resideixen en plantes baixes a treure mobiliari i pertinences a l'espai públic, a més de coordinar l'ajuda del voluntariat en aquesta zona.

A Algemesí, les tasques se centren també en la permeabilització de la via pública. En aquesta població aquesta tasca està més endarrerida, especialment al barri del Raval, tot i que els darrers dies ha millorat força.

Finalment, el tercer sector on han actuat els Bombers de la Generalitat és a Pedralba, on la unitat de drons treballa en la monitorització de l'afectació de la zona per la dana.