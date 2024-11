Vídeo: Detingut per estafar més de 13.000 euros a sis àvies fent-se passar per revisor del gas

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 27 anys acusat d’estafar 13.300 euros a sis dones grans fent-se passar per un fals revisor del gas. Segons ha informat la policia catalana en un comunicat, el detingut havia treballat com a teleoperador d’una empresa de subministrament d’energia i disposava d’informació prèvia de les víctimes i coneixia tècniques de màrqueting telefònic.

La detenció es va fer dimecres a Badalona. Les dones víctimes de l’estafa tenien entre 76 i 84 anys i eren dels districtes de Sants-Montjuïc i Sant Martí de Barcelona, del Prat de Llobregat i de Malgrat de Mar. L’arrestat acumula quatre antecedents policials, un d’ells per estafes amb el mateix modus operandi.

Segons expliquen els Mossos d’Esquadra, el detingut trucava les víctimes, les alertava d’un consum elevat o de problemes amb la factura i després anava al domicili com a tècnic de la companyia per robar joies, diners i targetes.

Un cop arribava al domicili de les víctimes, el detingut els demanava la targeta o la llibreta bancària per comprovar pagaments o recàrrecs, i aconseguia que els donés el número pin de la targeta. Si podia, també aprofitava per sostreure joies i diners en efectiu del domicili. Amb la targeta, feia reintegraments fraudulents a entitats bancàries.

Els investigadors van entrar al domicili de l’acusat dimecres, on hi van trobar diferents objectes relacionats amb les víctimes i diners en efectiu. També es van localitzar petites quantitats de cocaïna i haixix preparades per a la venda.

El detingut va passar a disposició judicial divendres i se l’acusa de delictes de furt, estafa i tràfic de drogues. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten més detencions.