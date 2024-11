Forts aiguats arrasen amb vehicles aparcats en zona de risc a la Costa Brava

Publicat per Redacció ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una intensa tempesta ha desencadenat l'augment sobtat de la riera de Cadaqués durant la matinada, arrossegant al seu pas una trentena de cotxes que havien estat estacionats en aquest punt malgrat l'avís activat per les autoritats. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les precipitacions poden haver superat els 100 litres per metre quadrat en aquesta zona del Cap de Creus.

Els vehicles afectats han estat arrossegats per la força de l'aigua fins a quedar atrapats al pont del Casino, obstruint-ne el pas. A més, l'aigua també ha inundat alguns locals propers a la riera. Pia Serinyana, alcaldessa de Cadaqués, ha declarat a Catalunya Ràdio que ara la prioritat és retirar els cotxes d'aquest punt per restablir la normalitat al més aviat possible.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de la incidència a les 3.54 hores i hi han desplaçat dues dotacions. Durant més de dues hores, han estat revisant els vehicles arrossegats per comprovar que no hi hagués ferits i que cap d'ells hagués arribat al mar. Afortunadament, no s'han hagut de lamentar danys personals.

Pluges intenses a l'Alt i Baix Empordà

La tempesta ha descarregat amb força especialment al Cap de Creus, així com en altres punts de la Costa Brava i la Serra de l'Albera. El Meteocat ha emès un avís d'observació per acumulació de pluja a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, on s'han superat els 100 l/m² en 24 hores en alguns punts.

A la Tallada d'Empordà s'han registrat 47,1 l/m², mentre que a Portbou han caigut 16,6 l/m² en només mitja hora, acumulant 48 l/m² en tres hores. Tot i que la intensitat de la precipitació ha disminuït a primera hora del matí, encara es registraven xàfecs localment forts al litoral nord.

Els Bombers atenen inundacions al Baix Empordà

A banda de la incidència a Cadaqués, els Bombers també han hagut d'atendre vuit avisos més al Baix Empordà, principalment per inundacions de baixos i soterranis a causa de la forta pluja acumulada en poc temps.

Recomanacions davant de tempestes severes

Davant d'episodis de pluges intenses com el d'aquesta matinada, és fonamental seguir les recomanacions de les autoritats i els serveis d'emergència:

Evitar aparcar vehicles en rieres, rambles o zones inundables, encara que estiguin seques habitualment.

No intentar creuar rius, rieres o zones inundades ni a peu ni amb vehicle.

Allunyar-se de rius, torrents i zones baixes susceptibles d'inundar-se sobtadament.

Refugiar-se en llocs elevats si ens trobem a l'aire lliure durant una tempesta.

Assegurar portes, finestres i objectes de l'exterior dels habitatges que el vent pugui fer caure.

En cas d'emergència, trucar sempre al telèfon 112 i seguir les instruccions dels serveis de rescat i seguretat. La prevenció i el sentit comú són clau per minimitzar els riscos en situacions meteorològiques adverses.

