La policia científica troba al jersei d’Helena Jubany ADN compatible amb un dels investigats

La policia científica de la Policia Nacional ha apuntat l’alta probabilitat que ADN d’un dels dos investigats en el crim d’Helena Jubany el 2021 estigui present a un jersei que la víctima duia el dia de la mort. Així, després d’un estudi amb tècniques innovadores, el laboratori veu 24 cops més probable que l’ADN trobat al jersei sigui de Santi Laiglesia que no pas que no ho sigui. De l’altre investigat no han trobat ADN compatible. La família de Jubany estudia ara els pròxims passos judicials a fer.

La Unitat Central d'Anàlisis Científiques de la Policia Nacional ha fet arribar el seu informe al jutjat de Sabadell que investiga el crim de l'Helena Jubany. L'informe, de 14 pàgines, descriu les tècniques aplicades, amb tecnologies més innovadores, i explica que s'han fet dos tipus de prova: estudis de cromosoma Y (masculí) i estudis d'ADN nuclear autosòmic (STRs-NGS). S'han contrastat les peces de roba que duia l'Helena Jubany quan la van matar amb els perfils dels dos actuals investigats Santi Laiglesia i Xavi Jiménez.

En la mescla extreta de la zona lateral esquerra inferior del jersei la policia ha trobat coincidències amb el perfil genètic de Laiglesia. Aquestes coincidències amb Laiglesia apareixen en els dos tipus de prova realitzats. En el cas del cromosoma Y, on es comparen els haplotips, no hi ha cap discrepància entre la mescla i el perfil de Laiglesia i, per tant, no es pot descartar la presència d’ADN d’aquest investigat. En canvi, es descarta la contribució de Jiménez perquè hi ha sis discrepàncies amb el seu perfil. En aquesta mescla hi van contribuir almenys dos homes. En la seqüenciació massiva de STRs, el laboratori ha fet una avaluació estadística que conclou que és 24 cops més probable que Laiglesia i altres tres persones qualsevol de la població espanyola hagin contribuït a la mescla, que no pas que la mescla es produís per quatre desconeguts a l’atzar de la població espanyola no relacionats familiarment amb Laiglesia. En aquesta mescla hi ha contribuït almenys quatre perfils genètics diferent, i com a mínim dos eren homes.

Per tant, segons la família de Jubany, hi ha dues evidències diferents que donen suport a la inclusió de Laiglesia al jersei que duia l'Helena Jubany quan la van matar.

Pel que fa a la resta de peces de roba, la sabata esquerra, la samarreta i el mitjó 2, els vestigis d'ADN no es poden utilitzar per comparar amb cap investigat perquè no són concloents. A les mescles d'ADN obtingudes a la sabata dreta, els pantalons i la zona davantera del jersei hi ha discrepàncies que descarten la contribució dels dos investigats.

Aquest informe del Laboratori de Biologia-ADN de la Unitat Central d'Anàlisis Científiques la Comissaria General de Policia Científica de Madrid dona valor forense a les conclusions científiques apuntades, el setembre de 2023, per Gemma Marfany, catedràtica de genètica humana de la Universitat de Barcelona, sobre els resultats previs de l'anàlisi del cromosoma Y. Al final de l'informe, la policia científica s'ofereix a continuar investigant: «En el cas d’existir alguna altra persona relacionada amb aquests fets, preguem que ens remetin una mostra indubitada d’aquesta persona per tal de procedir a l’estudi del seu perfil genètic i posterior confrontació amb els resultats d’aquest informe».

Ara la família de l'Helena està estudiant, amb el seu advocat, Benet Salellas, els propers passos a fer en el procediment judicial.