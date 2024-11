Vídeo: Un avió s’avaria en ple enlairament a l'aeroport del Prat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Ensurt aquest divendres a la tarda a l’aeroport del Prat quan un avió de Vueling que havia de cobrir el trajecte Barcelona – Granada ha sofert una avaria en plena maniobra d’enlairament. La companyia ha explicat a l’ACN que la nau ha patit una incidència tècnica, sense entrar en més detalls.

Vídeos enregistrats pels passatgers mostren una deflagració a la part dreta de l’aparell, a la zona de l’ala, quan agafava velocitat per enlairar-se, o bé una fumera intensa sortint de l’ala un cop la nau ja s’ha aturat.

També han transcendit gravacions amb missatges del comandant als passatgers explicant que havia calgut avortar l’enlairament i que els Bombers inspeccionaven la nau, o bé que finalment s’havia decidit evacuar el passatge per precaució.

Finalment el passatge ha tornat a la zona d’embarcament fins que ha pogut agafar un altre avió de la mateixa companyia, que ha acabat sortint cap a la localitat andalusa cap a tres quarts de nou de la nit. No hi ha hagut cap afectació física per la situació.