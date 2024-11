El SEPC se suma a la vaga estudiantil el 12-N en solidaritat amb el País Valencià

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) s'ha sumat a la vaga estudiantil del 12 de novembre en solidaritat amb el País Valencià i per demanar «responsabilitat polítiques al govern assassí de Mazón». En un comunicat, explica que la convocatòria vol posar de relleu com la DANA ha desencadenat una crisi social que evidencia tant l'emergència climàtica com la «mala gestió i l'ofensiva contra la classe treballadora i el territori que està liderant el govern del PP».

Entre d'altres, ha criticat el «negaconisme climàtic» de la dreta però també dels «darreres governs d'esquerres». El SEPC ha demanat la dimissió del president valencià, Carlos Mazón, i responsabilitats a les empreses que «van posar en perill» els treballadors.

El sindicat ha assenyalat aquestes empreses com a «còmplices» i com a una de les expressions de la «voracitat» del sistema capitalista. En aquest sentit, ha apuntat que molts valencians van haver d'anar a treballar tot i el perill i per això han demanat responsabilitats penals per aquelles companyies «que van posar en risc la vida dels treballadors».

D'altra banda, ha denunciat la «instrumentalització» de la catàstrofe per part de la dreta i extrema dreta tot estenent rumors i notícies falses, desviant l'atenció dels veritables responsables de la tragèdia i «tergiversant» el relat per estendre discursos racistes i xenòfobs.

El sindicat ha plantejat també la necessitat d'expropiar habitatges buits i pisos turístics per permetre el reallotjament «sense cap cost» dels afectats.