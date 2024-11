Illa veu «correcte» el dispositiu català per la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat de «correcte» el dispositiu de Catalunya per fer front a la DANA. Illa ha intervingut a petició pròpia al ple del Parlament per explicar com es va gestionar l'emergència i ha afirmat que, «sense caure en el cofoisme», els serveis públics van respondre «a l'altura de les capacitats del país i de l'emergència».

El president ha admès, però, que un dels criteris que es va seguir per actuar va ser «la prudència i precaució» després de veure els efectes a València, que creu que van provocar «preocupació i angoixa» a la ciutadania. D'altra banda, Illa ha garantit que Catalunya estarà amb el País Valencià «fins al final».

Illa ha volgut agrair la seva feina als servidors públics i als ajuntaments, que creu que van ajudar a fer que la gestió de la DANA fos «correcta». El president també ha aprofitat per detallar que els Bombers van fer un total de 1.383 intervencions, després de reforçar els dispositius a les zones afectades. També ha concretat que el 112 va rebre 4.661 trucades durant l'emergència i que, a conseqüència, es va obrir 4.107 expedients.

DANA a València

Sobre la situació a València, Illa ha garantit que Catalunya estarà amb el País Valencià «fins al final». «No seria la primera vegada que després d'una explosió de solidaritat després ens n'oblidem», ha dit el president, que ha subratllat que a la zona afectada hi haurà feina per «setmanes i mesos». A partir d'aquí, ha insistit que Catalunya «ajudarà» la Generalitat valenciana «amb el que demanin».

En aquesta línia, ha concretat que, des de l'inici de l'emergència, el govern valencià ha demanat tenir activat un helicòpter medicalitzat a Móra d'Ebre per si feia falta; disposar d'unitats de Bombers i tenir-hi, també, metges forenses.

A més, també ha subratllat la importància de la «col·laboració entre administracions«. De fet, ha remarcat que sempre és «indispensable» en els moments complicats i ha defensat que cal «col·laborar i no confrontar».

Sobre aquesta qüestió, Illa ha exposat que en la crisi a València s'ha vist mostres de «bondat i maldat humana». «Hem vist la bondat de molta gent, però també hem vist gent dolenta que s'ha aprofitat de la desgràcia aliena. Si no hi ha unes normes de comportament i de convivència sempre apareix el que s'aprofita de tothom», ha alertat el president.