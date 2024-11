Suspès completament el servei de trens de Rodalies a Catalunya per la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El temporal ha obligat a suspendre completament el servei de trens de Rodalies de Catalunya, a excepció de l'RL3 entre Lleida i Cervera. Segons ha informat Renfe, els combois que ja estan circulant que sí que arribaran a la seva destinació. La circulació ja es trobava interrompuda a les línies R2 sud i R4 sud i també als regionals que es dirigeixen cap al sud i cap a Lleida. A més, s'havia suspès el servei alternatiu per carretera dels regionals sud establert per les obres de Roda de Berà. Ara Renfe confirma que les restriccions s'amplien a tota la xarxa de trens de Rodalies per les circumstàncies meteorològiques adverses.

Les línies suspeses travessen comarques amb alertes vermelles per temps violent actives per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Les suspensions de les línies regionals del sud van arribar després que el Govern hagi restringís la mobilitat a nou comarques de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès a partir de la mitjanit i durant el dia de dilluns per l’alerta de fortes pluges en les pròximes hores.

Així doncs, des de diumenge a la tarda no hi ha servei a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i Lleida; a l'R14 entre la Plana de Picamoixons i Tarragona; a l'R15 entre Sant Vicenç de Calders, Valls i Reus cap a Móra; l'R16 entre Tarragona i Tortosa; i l'R17 entre Tarragona i Salou Port Aventura. L'Avant Exprés entre Barcelona i Tortosa tampoc funciona.

La suspensió de les línies R2 i R4 sud s'ha adoptat aquest dilluns al matí després que s'activés l'avís vermell per risc molt alt a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. Aquest matí Protecció Civil ha enviat alertes al Baix Llobregat, Barcelonés i Garraf demanant als ciutadans que extremin la prudència i evitin desplaçaments.

A les 8h30, Protecció Civil ha enviat un avís a la població del Baix Llobregat i a les 10h30 als ciutadans del Barcelonès i el Garraf demanant que s'extremin les precaucions, s'evitin desplaçaments innecessaris i s'allunyin de rieres i barrancs. Posteriorment, l'operadora ha anunciat que s'anul·lava temporalment el servei a tota la xarxa menys a l'RL3.