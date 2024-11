Suspenen l'activitat acadèmica a la UB, la UAB, la UPF i la UPC

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat de Barcelona i l'Autònoma de Barcelona (UAB) han suspès l'activitat acadèmica aquest dilluns per les pluges torrencials que afecten diversos punts de Catalunya. La primera en suspendre l'activitat ha estat la UB i posteriorment s'hi ha sumat l'Autònoma.

De la seva banda, la Universitat Pompeu Fabra ha anunciat que tampoc hi haurà activitat a partir de les 13.00 hores i ha demanat a tota la comunitat de la UPF que no es desplaci fins que no hagi acabat l'alerta per tal de reduir al màxim la mobilitat. Pel que fa a la Politècnica de Catalunya (UPC), la suspensió de les activitats acadèmiques es farà a partir de les 14.00 hores.

L'activitat acadèmica ja havia començat quan s'han rebut les diverses alertes de Protecció Civil al Barcelonès, el Garraf o el Vallès Occidental, on aquestes universitats tenen seus. Per això, tots els centres recomanen que les persones que ja s'havien desplaçat no es moguin per tal de seguir les indicacions de Protecció Civil.

A la Politècnica també s'han suspès les activitats d'avaluació programades que no havien començat.